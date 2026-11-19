Không gian âm nhạc Dalat5AM là một bãi cỏ ven hồ Xuân Hương từ lúc 5h sáng 2 ngày cuối tuần, trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối những người yêu âm nhạc. (Ảnh: Chính Thành)

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhóm trong việc xây dựng và duy trì một sân chơi âm nhạc dành cho cộng đồng, tạo điểm hẹn giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh Đà Lạt đến người dân và du khách.

Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Trương Lê Sơn chia sẻ, nhóm Dalat5AM ra đời cách đây hơn 2 năm từ tình yêu âm nhạc, tình yêu Đà Lạt và mong muốn có một nơi để những người cùng sở thích gặp gỡ, đàn hát vào mỗi sáng Chủ nhật. Ban đầu, nhóm không đặt mục tiêu nổi tiếng hay thu hút đông khán giả mà đơn giản muốn tạo một không gian để mọi người cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc.

Hoạt động của Dalat5AM góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc, quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch Đà Lạt đến người dân, du khách. (Ảnh: Chính Thành)

Qua thời gian hoạt động, Dalat5AM ngày càng được nhiều người biết đến, nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, các nghệ sĩ và khán giả. Không gian âm nhạc này cũng trở thành nơi kết nối những người yêu nghệ thuật, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng tại Đà Lạt.

Chia sẻ về việc được tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen, nhạc sĩ Trương Lê Sơn cho biết đây là niềm vui và sự động viên đáng quý đối với những người đã cùng nhau xây dựng Dalat5AM. Thời gian tới, nhóm tiếp tục giữ được tinh thần ban đầu, duy trì hoạt động chỉn chu, lan tỏa âm nhạc nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn cùng các nghệ sĩ biểu diễn miễn phí phục vụ người dân, du khách tại không gian âm nhạc cộng đồng được nhóm duy trì hơn 2 năm qua ở Đà Lạt. (Ảnh: Chính Thành)