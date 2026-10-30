Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành làm việc với địa phương ngày cuối tuần

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra đột xuất tiến độ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngày 29/10

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh chưa đạt kỳ vọng đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc còn những hạn chế. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và làm sạch dữ liệu đất đai còn chậm so với yêu cầu.

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Một trong những nguyên nhân được bóc tách là do một số sở, ngành còn điều hành công việc qua văn bản, số liệu báo cáo. Lãnh đạo chưa trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc kịp thời ngay tại chỗ.

Để chấn chỉnh tình trạng này, cũng như quyết tâm hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp tại các địa phương.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu

Từng sở, ngành sẽ trực tiếp làm việc tại cơ sở về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. Các đơn vị tranh thủ thời gian, tập trung tổ chức làm việc vào những ngày cuối tuần, bắt đầu ngay trong 2 ngày 31/10 và 1/11/2026.

Không làm thay, không gây phiền hà cho địa phương

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Kế hoạch làm việc phải tập trung vào những chỉ tiêu, nhiệm vụ đang chậm tiến độ. Trong đó, ưu tiên các xã, phường, đặc khu, chủ đầu tư, đơn vị có kết quả thấp nhất. Các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thiết thực, không dàn trải, không hình thức.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngày 29/10

Các buổi làm việc phải gắn với hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở. Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, các sở, ngành xử lý ngay tại chỗ, chậm nhất trong 3 ngày làm việc. Những nội dung vượt thẩm quyền phải đề xuất cụ thể cơ quan xử lý, thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu quá trình làm việc tại cơ sở phải bảo đảm hiệu quả, không làm thay, không gây phiền hà. Các đơn vị không yêu cầu địa phương lập báo cáo trùng lặp. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên của cơ quan.

Đối với các địa phương, đơn vị được làm việc với tổ công tác phải nghiêm túc phối hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, số liệu, tuyệt đối không tổ chức đón tiếp ăn uống, tặng quà.

Lãnh đạo sở trực tiếp làm tổ trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch làm việc linh hoạt theo từng tuần với các địa phương từ nay đến ngày 31/12/2026. Thứ 5 hàng tuần, các đơn vị gửi kế hoạch về Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Đối với từng ngành, lĩnh vực, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực tiếp làm tổ trưởng. Mỗi lãnh đạo sở, ngành được phân công phụ trách cụ thể một số địa bàn, chủ đầu tư hoặc nhiệm vụ và theo dõi đến khi hoàn thành.

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Tổ công tác có không quá 3 thành viên, bao gồm tổ trưởng. Các sở, ngành có thể thành lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo sở làm tổ trưởng để triển khai làm việc đồng thời tại nhiều địa bàn, cơ sở khác nhau.

Kế hoạch làm việc phải thể hiện rõ kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ tại thời điểm lập kế hoạch, số liệu và ngày chốt mục tiêu cần đạt đến ngày 31/12/2026 và phần nhiệm vụ còn phải thực hiện. Mỗi đơn vị xác định cụ thể địa bàn, chủ đầu tư, đơn vị, công trình được lựa chọn làm việc; lý do lựa chọn; lịch làm việc theo ngày, địa điểm; phương án xử lý vướng mắc và các kiến nghị dự kiến.

Các sở, ngành chủ động xây dựng nội dung làm việc trọng tâm theo lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được giao, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả hằng tuần là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chậm nhất đến 21 giờ trong ngày 30/10/2026, các sở, ban, ngành gửi kế hoạch làm việc về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

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Ngay sau khi triển khai đợt làm việc đầu tiên trong 2 ngày 31/10 và 01/11/2026, các tổ công tác phải gửi báo cáo nhanh kết quả chậm nhất 1 ngày làm việc. Trong đó, các tổ nêu rõ nội dung đã làm việc, những vướng mắc đã xử lý tại chỗ và các vấn đề kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Định kỳ hằng tuần, các sở, ngành cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch cùng thời điểm gửi số liệu phục vụ họp UBND tỉnh. Báo cáo tổng hợp kết quả toàn đợt phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

UBND các xã, phường, đặc khu, các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí lãnh đạo, công chức đầu mối làm việc với các tổ công tác; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ số liệu, hồ sơ và chủ động khắc phục ngay những tồn tại được chỉ ra, không chờ kết luận.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo kết quả thực hiện kế hoạch làm việc tại cơ sở là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của tập thể và người đứng đầu các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch của các sở, ban, ngành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Việc tổng hợp kết quả, đưa vào nội dung các phiên họp UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo cũng cần chú trọng.

Kết quả thực hiện kế hoạch làm việc tại cơ sở là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của tập thể và người đứng đầu các sở, ban, ngành. Các đơn vị không lập kế hoạch, triển khai chậm hoặc thực hiện hình thức sẽ bị phê bình. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Tháo gỡ khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực

Theo định hướng của UBND tỉnh, các sở, ngành chủ động xây dựng nội dung kế hoạch làm việc phù hợp với lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Cụ thể, đối với Sở Tài chính,lãnh đạo Sở sẽ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư, các địa phương có kế hoạch vốn lớn nhưng giải ngân thấp; đồng thời, xử lý ngay vướng mắc về điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn và thủ tục thanh toán.

Sở làm việc về tiến độ xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư tại các xã, phường và đơn vị đang quản lý; làm việc tình hình thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất tại các địa phương thu đạt thấp.

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Riêng các chương trình mục tiêu quốc gia, các sở chủ trì chương trình cử Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp làm việc tại các xã, đơn vị chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp. Trong đó, tập trung cả nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp, nhằm hướng dẫn thủ tục, phân bổ, thanh toán và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tập trung vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hợp phần được giao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc về Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Công an tỉnh tập trung vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc về kết quả thực hiện các mục tiêu về văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở sau sắp xếp. Việc tu bổ, phát huy giá trị di tích; công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt 2026, các hoạt động văn hóa, du lịch cuối năm và dịp tết; giải ngân vốn của ngành cần được thực hiện ngay.

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Đối với Sở Y tếlàm việc về hoạt động khám sức khỏe toàn dân, chữa bệnh tại trạm y tế xã, trung tâm y tế, bệnh viện. Công tác đấu thầu trang thiết bị, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế... cần thực hiện.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc về tiến độ các trường biên giới; cơ sở vật chất trường, lớp, tình trạng thiếu phòng học, giáo viên; điều kiện bán trú, nội trú; giải ngân vốn đầu tư công của ngành.

Đối vớiSở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo sở đến các địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân, sử dụng kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thấp để làm việc. Trên cơ sở này, đơn vị hướng dẫn cụ thể, làm việc về các nhiệm vụ chuyển đổi số đang chậm.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc về giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, quá hạn tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở mùa mưa bão; sản xuất nông nghiệp vụ cuối năm, đặc biệt là các chỉ tiêu còn chưa đạt kịch bản tăng trưởng thuộc ngành, lĩnh vực cần thực hiện.

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Đối với Sở Xây dựng làm việc tiến độ, chất lượng các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm; nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án; phát triển nhà ở xã hội; công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở.

Đối với Sở Tư pháp làm việc, hướng dẫn và đôn đốc các sở, ngành hoàn thành rà soát văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh đang theo dõi, làm việc công tác ban hành văn bản, hộ tịch, chứng thực tại cấp xã.

Đối với Sở Nội vụlàm việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với người nghỉ việc do sắp xếp; chính sách người có công, lao động, việc làm.

Đối với Sở Công Thươnglàm việc hạ tầng các cụm công nghiệp, cung ứng điện, xăng dầu; Bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và tết; tiến độ các dự án năng lượng. Việc cấp phép, nâng công suất các mỏ đá, cát, vật liệu xây dựng, khả năng cung ứng, đáp ứng yêu cầu đối với các dự án đầu tư công.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tập trung mọi nguồn nhân lực, con người nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnhlàm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hạ tầng các khu công nghiệp; tiến độ triển khai các dự án đã cấp chủ trương đầu tư.

Đối với Thanh tra tỉnh làm việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp tại cơ sở, đặc biệt là liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng…