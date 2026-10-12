Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tiếp xúc với cử tri xã Hiệp Thạnh

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng

Các đại biểu: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Nguyên Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Thạnh chủ trì.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn cử tri chia sẻ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, cũng như phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Kết quả của Kỳ họp chuyên đề 4, 5, 6 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm cũng được đại biểu thông báo đến bà con.

Đại biểu Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hiệp Thạnh nêu 21 ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các nội dung tập trung vào khai thác hiệu quả tài sản công; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông; chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Đông đảo cử tri xã Hiệp Thạnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh

Liên quan đến phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cử tri Lê Đình Thanh, thôn Định An kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho phép hợp tác xã do Hội Cựu Chiến binh xã thành lập. Hợp tác xã được thuê mặt nước hồ Bồng Lai và hồ Lê Thứ để nuôi cá kết hợp dịch vụ ăn uống, câu cá giải trí, dã ngoại ngoài trời.

Cử tri Lê Đình Thanh, thôn Định An kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét chủ trương cho Hội Cựu Chiến binh xã thành lập hợp tác xã để khai thác lợi thế của địa phương

"Nếu được chấp thuận, hợp tác xã đi vào hoạt động sẽ khai thác hiệu quả tài sản công đang bỏ không, cũng như tạo sinh kế bền vững cho hội viên Hội Cựu Chiến binh", cử tri Lê Đình Thanh đề nghị.

Liên quan đến đầu tư, sửa chữa hệ thống giao thông, cử tri Phạm Văn Hiếu, thôn Bồng Lai kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét nâng cấp tuyến DH4, đoạn từ cầu Bồng Lai đến cầu Tu Tra. Tuyến đường có chiều dài khoảng 6 km đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cử tri Phạm Văn Hiếu, thôn Bồng Lai kiến nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông

"Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi dày đặc. Nhiều đoạn bong tróc, lồi lõm. Hệ thống thoát nước chưa bảo đảm. Chúng tôi mong muốn các đại biểu khẩn trương kiểm tra thực tế, có giải pháp khắc phục, nhằm hạn chế tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân", cử tri Phạm Văn Hiếu đề xuất.

Về lĩnh vực quy hoạch, cử tri Hồ Hữu Lộc, thôn Liên Hiệp cho rằng quy hoạch bãi rác tại thôn không phù hợp. Tình trạng gây ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cử tri Hồ Hữu Lộc, thôn Liên Hiệp kiến nghị về tình trạng chồng chéo quy hoạch

Chưa kể, mỏ đá tại thôn Tín Thái đã hoạt động nhiều năm, khiến hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây, xã tiếp tục quy hoạch mỏ đá thứ 2.

"Nhân dân sẵn sàng ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch cần tránh chồng chéo, bảo đảm quyền lợi và không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", cử tri Hồ Hữu Lộc chia sẻ.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh vấn đề liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, thủy lợi. Trong đó, nhiều cử tri quan tâm đến chính sách đền bù đối với các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn.

Nhiều vấn đề trong đời sống, cũng như liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội được đông đảo cử tri xã Hiệp Thạnh quan tâm

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện UBND xã Hiệp Thạnh, các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh Nguyễn Quang Hiệp giải đáp các nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri địa phương

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương đã tổng hợp; đồng thời, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản theo quy định.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận và tiếp thu tất cả kiến nghị của cử tri đến Tổ đại biểu số 3, HĐND tỉnh. Đối với một số kiến nghị giải đáp chưa đầy đủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thiện và trả lời cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thiện và trả lời các kiến nghị cho cử tri trong thời gian sớm nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, với dân số hơn 3,9 triệu người. Toàn tỉnh có 124 xã, phường, đặc khu, với hơn 17% tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó có 2/3 địa phương được xếp vào diện khó khăn và đặc biệt khó khăn. Riêng xã Hiệp Thạnh có kinh tế - xã hội được xếp vào nhóm khá phát triển.

Điều đó đồng nghĩa rằng, so với nhiều địa bàn khác, đời sống của bà con Nhân dân và hạ tầng địa phương còn thuận lợi hơn nhiều. Tỉnh thấu hiểu vấn đề cử tri quan tâm. Tuy nhiên, tỉnh mong bà con chia sẻ, thấu hiểu với những khó khăn của chính quyền.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Người đứng đầu chính quyền Lâm Đồng khẳng định, hơn 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, GRDP trong quý III/2026 tăng 9,65%, đứng thứ 20/34 tỉnh, thành. Lũy kế 9 tháng năm 2026, GRDP toàn tỉnh tăng 8,51%.

Kết quả này chưa đạt kỳ vọng, nhưng sự chuyển biến tăng trưởng GRDP so với các quý trước và năm 2025 đã thể hiện sự bứt phá, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đông đảo cử tri xã Hiệp Thạnh lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Điều quan trọng hơn, đời sống người dân tại Lâm Đồng đang từng bước được nâng lên. Thành quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Trong đó, có sự đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của bà con Nhân dân toàn tỉnh nói chung và xã Hiệp Thạnh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiện nay, có rất nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Có những vấn đề có thể giải quyết được ngay. Nhưng cũng còn nhiều nội dung phải mất hằng năm trời chính quyền mới có thể thực hiện và đáp ứng hết nguyện vọng của bà con.

Dù ở hoàn cảnh nào, Lâm Đồng mong muốn cử tri luôn đồng hành với tỉnh để tiến những bước thật vững chắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, riêng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường cao tốc, Lâm Đồng rất biểu dương tinh thần đồng lòng, ủng hộ của bà con.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hộ chưa đồng thuận chủ trương này. Tỉnh mong muốn cử tri đồng lòng, chia sẻ, ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án. Bởi vì chỉ khi nhận được sự đồng thuận, dự án triển khai, sớm đi vào hoạt động, người đầu tiên hưởng lợi chính là bà con.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp vấn đề liên quan đến kiến nghị xin thành lập hợp tác xã mà cử tri đề xuất

Về lĩnh vực kinh tế tư nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu địa phương tạo điều kiện cao nhất cho cá nhân, doanh nghiệp phát triển. Chính quyền xã cần đồng hành để kinh tế tư nhân phát triển. Tất cả phải xem việc của người dân, doanh nghiệp là việc của chúng ta.

Về các hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm... người đứng đầu UBND tỉnh mong bà con ủng hộ, đồng hành đối với chương trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Mỗi gia đình, mỗi thôn làng đóng góp một chút để nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên thôn, tạo thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Cử tri xã Hiệp Thạnh lắng nghe giải đáp kiến nghị đến từ các sở, ngành

Đối với kiến nghị của người dân về hỗ trợ, giải quyết thủ tục đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cán bộ các địa phương không được để tồn hồ sơ. Mỗi bộ phận hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết trong thời gian sớm nhất.