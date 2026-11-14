Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Hòa Minh

Trung tá Lê Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Minh báo cáo hoạt động của đơn vị với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, Trung tá Lê Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Minh cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển thuộc xã Phan Rí Cửa, với đường bờ biển dài 20 km. Đây là địa bàn có hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản khá sôi động, với 1.175 tàu cá và hơn 7.000 lao động hoạt động trên biển.

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng Hòa Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong xử lý tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao kết quả Đồn Biên phòng Hòa Minh đạt được thời gian qua

Đơn vị đã tổ chức 36 buổi tuần tra khu vực biên giới biển với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được chú trọng. Trong năm, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố 3 vụ/5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đơn vị đã đăng ký, kiểm chứng 8.624 lượt tàu cá với 41.678 lượt lao động. Đồn Biên phòng Hòa Minh còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương thực hiện công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống người dân.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật về biên phòng, thủy sản và chống khai thác IUU cho 1.165 lượt ngư dân. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì với nhiều hoạt động thiết thực, trao 280 suất quà trị giá 140 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn; trao 6 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, góp phần phát huy vai trò của người dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo khi đến thăm Đồn Biên phòng Hòa Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, hoạt động khai thác thủy sản sôi động và còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Hồ Văn Mười đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đơn vị trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tặng quà cho Đồn Biên phòng Hòa Minh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Đồn Biên phòng Hòa Minh tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng bộ đội biên phòng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chụp ảnh lưu niệm với Đồn Biên phòng Hòa Minh

Đơn vị cần tăng cường phối hợp với công an, quân sự và các lực lượng liên quan trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; chú trọng quản lý hoạt động tàu cá, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, quyết tâm cùng địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tích cực tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh, động viên đơn vị tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.