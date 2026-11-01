Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phê bình nghiêm túc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ( thứ 2 từ phải qua) nghiêm túc phê bình Liên danh nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự án

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp và kiểm tra thực tế tại hiện trường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, đến nay, diện tích mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 94% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh cho thấy tiến độ tổ chức thi công tại hiện trường của dự án rất chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành của liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công chưa quyết liệt, thiếu sâu sát. Việc huy động nguồn lực và tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Đối với dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Lâm Đồng đã nỗ lực bàn giao hơn 94% mặt bằng

Cụ thể, tại nút giao Liên Hiệp và nút giao Phú Hội có bố trí nhiều phương tiện, thiết bị, máy móc, nhưng chỉ một vài phương tiện hoạt động. Tại các vị trí cầu Km152+700 và Km162+750 có sự chuyển biến trong triển khai thi công nhưng chưa bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để gia tăng sản lượng thực hiện.

Do vậy, ngày 1/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phát hành Công văn số 18959/UBND-XDCT chấn chỉnh, phê bình nghiêm túc và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nghiêm túc phê bình Liên danh nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương về những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự án để chậm tiến độ như hiện nay.

Nhiều phương tiện thi công vẫn đang trong tình trạng nằm chờ tại vị trí nút giao Phú Hội

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, đối với liên danh nhà đầu tư cần nghiêm túc chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án; tuyệt đối không được khoán trắng trách nhiệm cho doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công. Các thành viên trong liên danh phải nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời cử lãnh đạo có đủ thẩm quyền trực tiếp tham gia chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án.

Liên danh nhà đầu tư chủ động rà soát, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính theo cam kết. Đơn vị chỉ đạo doanh nghiệp dự án và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, tổ chức thi công đồng loạt trên các vị trí đã có mặt bằng. Đồng thời, tăng cường thi công “3 ca, 4 kíp”, bổ sung các mũi thi công, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu từ nay đến cuối năm tăng thêm 30% khối lượng thực hiện so với kế hoạch.

Việc huy động nguồn lực và tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Liên danh nhà đầu tư kiên quyết chấn chỉnh, điều chuyển, bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, nhân lực, thiết bị và tiến độ theo quy định hợp đồng. Tuyệt đối không để tình trạng thi công cầm chừng, thiếu nguồn lực hoặc có mặt bằng nhưng không tổ chức thi công. Việc chỉ đạo doanh nghiệp dự án và các nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết đến từng hạng mục, từng mũi thi công, từng tuần, từng tháng đến hết năm 2026 phải được liên danh nhà đầu tư xác định cụ thể.

Đối với Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và các nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại công trường.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (chính giữa) chỉ đạo đơn vị thi công tập trung toàn lực thi công, nếu chậm trễ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

Đơn vị khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi công cụ thể, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, bố trí các mũi thi công phù hợp. Việc tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ và sản lượng theo kế hoạch đã đăng ký cần chủ động.

Người đứng đầu doanh nghiệp dự án, chỉ huy trưởng công trường và lãnh đạo các nhà thầu phải trực tiếp bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân kịp thời, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng chậm nghiệm thu, thanh toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương Công ty Cổ phần Thành Đạt về tiến độ triển khai tại vị trí Km152+500, thuộc dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đơn vị chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các cơ quan liên quan để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao chủ trì theo dõi toàn diện tình hình triển khai thực hiện dự án. Đơn vị có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, bảo đảm mục tiêu tiến độ và giải ngân vốn năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Nhiều vị trí trên dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được thi công

Việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chậm trễ giải quyết công việc; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cũng cần được sở theo dõi sát sao.

Định kỳ hằng tuần, Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, tiến độ thi công, sản lượng thực hiện và giải ngân vốn. Đơn vị tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công không thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao đơn vị tăng cường cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát công trường, trực tiếp kiểm tra, giám sát tình hình huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu và tổ chức thi công của từng nhà thầu tại hiện trường.

Máy móc được tập kết nhưng không hoạt động tại cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Việc phát hiện các vị trí chậm tiến độ, thi công cầm chừng, thiếu nguồn lực cần kịp thời để yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khắc phục ngay.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 theo dõi, kiểm đếm khối lượng thi công thực tế hằng tuần, đối chiếu với tiến độ đã đăng ký. Đơn vị giám sát công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ xây dựng công trình; kịp thời báo cáo Sở Xây dựng những tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp xử lý.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ( thứ 4 từ phải qua) kiểm tra đột xuất tiến độ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ngày 29/10

Đơn vị chủ động phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm. Định kỳ hằng tuần, ban báo cáo với Sở Xây dựng kết quả kiểm tra, giám sát hiện trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.