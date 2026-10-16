Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: 'Phải đến với nhà đầu tư bằng cái tâm, cái tình'

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 16/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong những tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đồng chủ trì. Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý KCN tỉnh và các sở, ngành tham dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên trái) và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (bên phải) đồng chủ trì buổi làm việc

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, tình hình hoạt động ở các KCN tại Lâm Đồng duy trì sự ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả thu ngân sách nhà nước tại các KCN vượt kế hoạch. Số dự án thu hút đầu tư vào hệ thống KCN đạt 105,88% chỉ tiêu. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 57,21%.

Các công tác trọng tâm về quy hoạch, xúc tiến đầu tư, quản lý xây dựng được triển khai đồng bộ. Hoạt động môi trường, cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo sát sao.

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh tham dự buổi làm việc

Tuy nhiên, tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm tại các KCN còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư. Việc tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao chưa đáp ứng kịp nhu cầu doanh nghiệp. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào vẫn đang gặp vướng mắc về thủ tục, vốn... cần sớm được tháo gỡ.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong quý VI/2026, Ban Quản lý các KCN tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm.

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Trước hết, đối với công tác quy hoạch và phát triển, đơn vị tiếp tục hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Lâm Đồng. Việc hoàn thành lập quy hoạch phân khu cho khoảng 19 KCN mới cũng được đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý các KCN phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại loạt KCN trọng điểm.

Về quản lý xây dựng và môi trường, đơn vị tăng cường quản lý quy hoạch, hướng dẫn thủ tục thẩm định, cấp phép và nghiệm thu công trình. Việc chấp hành pháp luật môi trường cũng được kiểm tra nghiêm ngặt.

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Ban quản lý sẽ đẩy mạnh thu hút dự án thứ cấp nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy. Mục tiêu phấn đấu đưa doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách cả năm tăng trưởng từ 10 - 12%.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương tinh thần nỗ lực trong các mặt công tác của Ban Quản lý KCN những tháng đầu năm. Những kết quả, chỉ tiêu mà đơn vị đạt được đóng góp rất thực chất vào GRDP của tỉnh, từ đó, tạo động lực quan trọng để Lâm Đồng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Ban Quản lý các KCN phải đến với họ bằng cái tâm, cái tình; hỗ trợ, hướng tới gắn kết với doanh nghiệp để cùng vươn xa

Nhiệm vụ trước mắt còn rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Ban Quản lý các KCN đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư. Quá trình kêu gọi, đơn vị chủ động tiếp cận, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đối với doanh nghiệp, chúng ta phải đến với họ bằng cái tâm, cái tình. Tất cả phải đồng hành, hỗ trợ, hướng tới gắn kết với doanh nghiệp để cùng vươn xa. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay từ thời điểm này, Ban Quản lý các KCN xác định mục tiêu dài hạn, xây dựng kế hoạch phát triển cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Những mục tiêu, nhiệm vụ đã rõ, có thể triển khai ngay, ban phải khẩn trương xây dựng lộ trình thực hiện. Cùng với thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng, ban quản lý cần tập trung đầy đủ hồ sơ, thủ tục sẵn sàng triển khai các khu, cụm công nghiệp mới.