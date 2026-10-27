Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)

HNN - Từ nay đến cuối năm 2026 và những tháng đầu năm 2027, TP. Huế được dự báo chịu tác động của El Nino mạnh đến rất mạnh. Lượng mưa có nguy cơ suy giảm, gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô. Trước tình hình này, các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.