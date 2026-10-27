Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sớm cụ thể hóa những định hướng hợp tác sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hai bên ưu tiên xúc tiến đường bay, các dự án trong lĩnh vực y tế, du lịch, chuyển giao công nghệ và giống hoa, sản phẩm OCOP.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-ho-van-muoi-lam-viec-voi-doan-doanh-nghiep-tinh-ha-nam-trung-quoc-471554.html