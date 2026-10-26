Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sớm cụ thể hóa những định hướng hợp tác sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hai bên ưu tiên xúc tiến đường bay, các dự án trong lĩnh vực y tế, du lịch, chuyển giao công nghệ và giống hoa, sản phẩm OCOP.
Chiều 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để bàn định hướng, triển khai hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực tại Lâm Đồng.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Về phía Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam và các thành viên cùng tham dự.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười bày tỏ sự vui mừng với thiện chí của Đoàn công tác khi sang làm việc để đẩy nhanh cụ thể hóa những kế hoạch hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Trong chuyến làm việc này, Lâm Đồng đánh giá cao khi đoàn đã thăm, trực tiếp làm việc với các mô hình hoạt động, sản xuất tại nhiều đơn vị. Đây là những địa chỉ mà các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ hợp tác trong thời gian tới.
Dịp này, Lâm Đồng muốn nghe những ý kiến, chia sẻ, trao đổi của hai bên về những định hướng, kế hoạch hợp tác cụ thể, chứ không dừng lại ở buổi làm việc đơn thuần.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn, hai bên cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của nhà đầu tư tỉnh Hà Nam, cũng như phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Đó là xúc tiến đường bay để kết nối du lịch, y tế, chuyển giao công nghệ và giống hoa hồng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thông tin, tháng 12/2026, Lâm Đồng tổ chức chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, với quy mô thu hút khoảng 2 triệu lượt khách.
Địa phương mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoa hồng nổi tiếng đến từ vùng Nam Dương (phía Tây tỉnh Hà Nam). Đây sẽ là cơ hội hiếm có để người dân Lâm Đồng và các du khách Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa hồng - sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
Bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Lâm Đồng trong chuyến thăm lần này, ông Bùi Tông Thuyên, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, đây không đơn thuần là chuyến thăm xã giao bình thường.
Buổi làm việc là dịp để hai bên triển khai cụ thể những hợp tác đã được sự đồng thuận và định hướng trước đó. Trên cơ sở này thúc đẩy thiết lập mối quan hệ giữa Lâm Đồng và Hà Nam nói riêng, cũng như giao lưu về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.
Ông Bùi Tông Thuyên khẳng định, về phía Đoàn công tác đã nhiều lần đến thăm Đà Lạt. Mới đây, vào năm 2025, các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã triển khai một số cơ sở trồng hoa và cây giống tại đây.
Năm 2026, các doanh nghiệp mong muốn được tham gia triển lãm tại chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 do Lâm Đồng tổ chức.
Qua chuyến thăm và khảo sát lần này, Đoàn công tác hiểu rõ hơn về lĩnh vực y tế, công nghiệp thực phẩm, cũng như những tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.
Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam
Đoàn doanh nghiệp Hà Nam mong muốn được hợp tác với Lâm Đồng trên 5 lĩnh vực trọng tâm. Trước hết là lĩnh vực hoa và cây cảnh, trong đó, ưu tiên đầu tư đại lộ hoa hồng, tạo thành biểu tượng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đoàn đề xuất đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến dược liệu cây ngải cứu. Đây là sản phẩm được ngành dược Việt Nam đón nhận rất tích cực trong thời gian qua.
Các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, khu du lịch kết hợp khám chữa bệnh dưỡng sinh và chăm sóc sức khoẻ. Bởi vì, Lâm Đồng đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực này.
Đoàn cũng đề xuất hợp tác với Lâm Đồng về thương mại, sản phẩm nhôm thỏi, các sản phẩm nông đặc sản của địa phương. Việc cho phép cơ chế thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa Đà Lạt (Lâm Đồng) và thành phố Nam Dương (Trung Quốc) cũng được Đoàn công tác đề xuất.
Chúng tôi mong muốn tất cả những đề xuất sẽ được ký kết trước tháng 12/2026. Các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam cam kết hợp tác trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam
Ông Bùi Tông Thuyên mong muốn phía Lâm Đồng thành lập các tổ công tác chuyên trách triển khai từng lĩnh vực cụ thể, xác định rõ người, rõ việc và biện pháp thực hiện. Tất cả bảo đảm các dự án sớm đi vào thực tế, góp phần mang lại lợi ích cho người dân và xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển.
Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chia sẻ những thông tin thuộc lĩnh vực mà Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam quan tâm, đề xuất.
Về lĩnh vực y tế, phát triển vùng dược liệu, chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác đẩy nhanh tiến độ các nhà máy chế biến sâu dược liệu tại tỉnh. Việc đầu tư trang thiết bị, công nghệ điều trị lĩnh vực đông y, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe... cũng được đoàn quan tâm nghiên cứu.
Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, các đơn vị mong muốn được mở đường bay kết nối giữa Lâm Đồng và Trung Quốc. Địa phương sẽ cung cấp đầu mối để công tác xúc tiến hiệu quả hơn.
Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác thông tin sớm để địa phương bố trí không gian triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoa hồng của thành phố Nam Dương (nằm ở phía Tây Nam tỉnh Hà Nam).
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là liên quan đến công nghệ và giống hoa; vùng trồng nguyên liệu cây ngải cứu, ngành nông nghiệp Lâm Đồng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho Đoàn doanh nghiệp xây dựng nhà máy. Lâm Đồng mong muốn tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường sản phẩm chủ lực của tỉnh như: rau, sản phẩm OCOP...
Để thúc đẩy hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch làm đầu mối phối hợp với Sở Ngoại vụ kết nối, bàn bạc triển khai kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.
"Lĩnh vực hợp tác thuộc sở, ngành nào thì đơn vị đó khẩn trương vào cuộc để kết nối, trao đổi, nhằm đẩy nhanh hợp tác giữa hai bên thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao và cơ bản thống nhất với những đề xuất hợp tác đến từ Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.
Để quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi, trước mắt, Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác kết nối đầu mối để tỉnh tiếp cận, khai thác lại đường bay Đà Lạt - Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Đây là đường bay trước đó đã khai thác, nhưng bị tạm dừng sau Covid-19.
Bởi theo tính toán, từ thành phố Nam Dương (tỉnh Hà Nam) đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) mất khoảng 3 tiếng đồng hồ di chuyển. Đây là thị trường rất tốt. Nếu khai thác được đường bay này sẽ rất thuận lợi cho hợp tác hai bên.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối làm việc với Bộ chuyên ngành 2 tỉnh hội thẩm ý kiến về việc các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tham dự triển lãm tại chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Trên cơ sở này, các sở, ngành đầu mối thông tin sớm với Đoàn công tác để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị.
Về lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ hỗ trợ, đầu tư các dự án y học cổ truyền tại Lâm Đồng, trong đó, trọng tâm là phát huy hiệu quả từ dược liệu ngải cứu. Lâm Đồng sẽ hỗ trợ vấn đề cấp phép, tạo thuận lợi cho đội ngũ y, bác sĩ đông y từ Trung Quốc về hành nghề tại địa phương.
Đối với Lâm Đồng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng sang Trung Quốc đạt 215,70 triệu USD.
Con số này chiếm khoảng 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là trái cây tươi, cao su, thủy hải sản, alumin, quặng.
Nhập khẩu từ Trung Quốc của Lâm Đồng khoảng 387,74 triệu USD, chiếm khoảng 26,53% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu như: máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất.
Tại Lâm Đồng có 25 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,35 tỷ USD. Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-ho-van-muoi-lam-viec-voi-doan-doanh-nghiep-tinh-ha-nam-trung-quoc-471528.html