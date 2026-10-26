Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên phải); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho các doanh nghiệp phía Trung Quốc

Chiều 26/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để bàn định hướng, triển khai hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực tại Lâm Đồng.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ngồi giữa hàng đầu); Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) tham dự buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam (ngồi giữa) cùng thành viên Đoàn công tác tham dự buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Về phía Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam và các thành viên cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười bày tỏ sự vui mừng với thiện chí của Đoàn công tác khi sang làm việc để đẩy nhanh cụ thể hóa những kế hoạch hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các đề xuất hợp tác của doanh nghiệp tỉnh Hà Nam với Lâm Đồng

Trong chuyến làm việc này, Lâm Đồng đánh giá cao khi đoàn đã thăm, trực tiếp làm việc với các mô hình hoạt động, sản xuất tại nhiều đơn vị. Đây là những địa chỉ mà các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ hợp tác trong thời gian tới.

Dịp này, Lâm Đồng muốn nghe những ý kiến, chia sẻ, trao đổi của hai bên về những định hướng, kế hoạch hợp tác cụ thể, chứ không dừng lại ở buổi làm việc đơn thuần. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn, hai bên cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực là thế mạnh của nhà đầu tư tỉnh Hà Nam, cũng như phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Đó là xúc tiến đường bay để kết nối du lịch, y tế, chuyển giao công nghệ và giống hoa hồng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thông tin, tháng 12/2026, Lâm Đồng tổ chức chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, với quy mô thu hút khoảng 2 triệu lượt khách.

Địa phương mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoa hồng nổi tiếng đến từ vùng Nam Dương (phía Tây tỉnh Hà Nam). Đây sẽ là cơ hội hiếm có để người dân Lâm Đồng và các du khách Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa hồng - sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (bên trái ngoài cùng) và lãnh đạo các sở, ngành Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Lâm Đồng trong chuyến thăm lần này, ông Bùi Tông Thuyên, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, đây không đơn thuần là chuyến thăm xã giao bình thường.

Buổi làm việc là dịp để hai bên triển khai cụ thể những hợp tác đã được sự đồng thuận và định hướng trước đó. Trên cơ sở này thúc đẩy thiết lập mối quan hệ giữa Lâm Đồng và Hà Nam nói riêng, cũng như giao lưu về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam đề xuất nhiều hợp tác với Lâm Đồng trên nhiều lĩnh vực, trong đó, nổi bật là chuyển giao công nghệ và giống hoa hồng

Ông Bùi Tông Thuyên khẳng định, về phía Đoàn công tác đã nhiều lần đến thăm Đà Lạt. Mới đây, vào năm 2025, các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã triển khai một số cơ sở trồng hoa và cây giống tại đây.

Năm 2026, các doanh nghiệp mong muốn được tham gia triển lãm tại chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 do Lâm Đồng tổ chức.

Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam khẳng định đơn vị sẽ tham gia Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Qua chuyến thăm và khảo sát lần này, Đoàn công tác hiểu rõ hơn về lĩnh vực y tế, công nghiệp thực phẩm, cũng như những tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam

Đoàn doanh nghiệp Hà Nam mong muốn được hợp tác với Lâm Đồng trên 5 lĩnh vực trọng tâm. Trước hết là lĩnh vực hoa và cây cảnh, trong đó, ưu tiên đầu tư đại lộ hoa hồng, tạo thành biểu tượng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các thành viên Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tham dự buổi làm việc

Đoàn đề xuất đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến dược liệu cây ngải cứu. Đây là sản phẩm được ngành dược Việt Nam đón nhận rất tích cực trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, khu du lịch kết hợp khám chữa bệnh dưỡng sinh và chăm sóc sức khoẻ. Bởi vì, Lâm Đồng đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực này.

Ông Bùi Vĩnh Huy, thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm xúc tiến các đề xuất mà đơn vị đã đưa ra

Đoàn cũng đề xuất hợp tác với Lâm Đồng về thương mại, sản phẩm nhôm thỏi, các sản phẩm nông đặc sản của địa phương. Việc cho phép cơ chế thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa Đà Lạt (Lâm Đồng) và thành phố Nam Dương (Trung Quốc) cũng được Đoàn công tác đề xuất.

Chúng tôi mong muốn tất cả những đề xuất sẽ được ký kết trước tháng 12/2026. Các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam cam kết hợp tác trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam

Ông Bùi Tông Thuyên mong muốn phía Lâm Đồng thành lập các tổ công tác chuyên trách triển khai từng lĩnh vực cụ thể, xác định rõ người, rõ việc và biện pháp thực hiện. Tất cả bảo đảm các dự án sớm đi vào thực tế, góp phần mang lại lợi ích cho người dân và xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo các vấn đề liên quan đến đề xuất hợp tác phát triển lĩnh vực chữa bệnh bằng đông y mà các doanh nghiệp phía Trung Quốc nêu ra

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chia sẻ những thông tin thuộc lĩnh vực mà Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam quan tâm, đề xuất.

Về lĩnh vực y tế, phát triển vùng dược liệu, chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác đẩy nhanh tiến độ các nhà máy chế biến sâu dược liệu tại tỉnh. Việc đầu tư trang thiết bị, công nghệ điều trị lĩnh vực đông y, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe... cũng được đoàn quan tâm nghiên cứu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin về tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, các đơn vị mong muốn được mở đường bay kết nối giữa Lâm Đồng và Trung Quốc. Địa phương sẽ cung cấp đầu mối để công tác xúc tiến hiệu quả hơn.

Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác thông tin sớm để địa phương bố trí không gian triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoa hồng của thành phố Nam Dương (nằm ở phía Tây Nam tỉnh Hà Nam).

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin các vấn đề liên quan đến thủ tục mà phía doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến tham dự vào dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là liên quan đến công nghệ và giống hoa; vùng trồng nguyên liệu cây ngải cứu, ngành nông nghiệp Lâm Đồng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho Đoàn doanh nghiệp xây dựng nhà máy. Lâm Đồng mong muốn tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường sản phẩm chủ lực của tỉnh như: rau, sản phẩm OCOP...

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp Trung Quốc để triển khai các đề nghị hợp tác

Để thúc đẩy hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch làm đầu mối phối hợp với Sở Ngoại vụ kết nối, bàn bạc triển khai kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

"Lĩnh vực hợp tác thuộc sở, ngành nào thì đơn vị đó khẩn trương vào cuộc để kết nối, trao đổi, nhằm đẩy nhanh hợp tác giữa hai bên thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) kết nối đầu mối để Lâm Đồng tiếp cận, khai thác lại đường bay Đà Lạt - Vũ Hán (Trung Quốc)

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao và cơ bản thống nhất với những đề xuất hợp tác đến từ Đoàn doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.

Để quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi, trước mắt, Lâm Đồng mong muốn Đoàn công tác kết nối đầu mối để tỉnh tiếp cận, khai thác lại đường bay Đà Lạt - Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Đây là đường bay trước đó đã khai thác, nhưng bị tạm dừng sau Covid-19.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng đề xuất chương trình hợp tác giữa hai bên tại buổi làm việc

Bởi theo tính toán, từ thành phố Nam Dương (tỉnh Hà Nam) đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) mất khoảng 3 tiếng đồng hồ di chuyển. Đây là thị trường rất tốt. Nếu khai thác được đường bay này sẽ rất thuận lợi cho hợp tác hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối làm việc với Bộ chuyên ngành 2 tỉnh hội thẩm ý kiến về việc các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam tham dự triển lãm tại chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Trên cơ sở này, các sở, ngành đầu mối thông tin sớm với Đoàn công tác để các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng Phan Dương Cường báo cáo tại buổi làm việc

Về lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ hỗ trợ, đầu tư các dự án y học cổ truyền tại Lâm Đồng, trong đó, trọng tâm là phát huy hiệu quả từ dược liệu ngải cứu. Lâm Đồng sẽ hỗ trợ vấn đề cấp phép, tạo thuận lợi cho đội ngũ y, bác sĩ đông y từ Trung Quốc về hành nghề tại địa phương.

Ông Bùi Tông Thuyên, Chủ tịch Tập đoàn Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch Di An Hà Nam tặng quà và giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ cây đinh lăng, loại cây mà doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất hợp tác với Lâm Đồng để trồng và chế biến

Đối với Lâm Đồng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng sang Trung Quốc đạt 215,70 triệu USD.

Con số này chiếm khoảng 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là trái cây tươi, cao su, thủy hải sản, alumin, quặng.

Nhập khẩu từ Trung Quốc của Lâm Đồng khoảng 387,74 triệu USD, chiếm khoảng 26,53% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu như: máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại Lâm Đồng có 25 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,35 tỷ USD. Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng Trung Nguyên. Nơi đây được xem là một trong những cái nôi của văn minh Trung Hoa. Hà Nam có thủ phủ là thành phố Trịnh Châu.

Dân số gần 100 triệu người, thuộc nhóm các tỉnh có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất Trung Quốc. Đây là trung tâm sản xuất lương thực, chế biến thực phẩm và đầu mối giao thông, logistics quan trọng của Trung Quốc.