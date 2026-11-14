Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với 17 xã, phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, đến ngày 11/11/2026, trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, có 17 địa phương xếp hạng thấp. Trong đó, 8 địa phương thuộc nhóm 10 địa phương có thứ hạng thấp nhất toàn tỉnh gồm: Đinh Trang Thượng, Hàm Tân, Tà Năng, Ninh Gia, Di Linh, Hiệp Thạnh, Tuy Phong và Hồng Sơn. 9 địa phương còn lại gồm: Phan Sơn, Tiến Thành, Vĩnh Hảo, Bảo Thuận, Hòa Ninh, Hàm Thuận, Sông Lũy, Đông Giang và Phan Rí Cửa có kết quả thấp ở một số tiêu chí.

Lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc

Qua đánh giá các tiêu chí chủ yếu, một số lĩnh vực có kết quả thực hiện còn hạn chế, mức độ chênh lệch giữa các địa phương khá lớn. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 12/11, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 13.128 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch. Riêng vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 9.900 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh và các địa phương dự buổi làm việc

Trong nhóm 17 địa phương, Ninh Gia, Phan Sơn, Hiệp Thạnh và Tà Năng có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Về thu ngân sách nhà nước, đến ngày 10/11, tổng thu trên địa bàn tỉnh đạt 29.307 tỷ đồng, bằng 85% dự toán. Trong 17 địa phương, phường Tiến Thành có tỷ lệ thu thấp nhất với 51%; Vĩnh Hảo đạt 73,5%; Tuy Phong đạt 78% và Tà Năng đạt 82%.

Lãnh đạo xã Phan Rí Cửa dự buổi làm việc

Trong số hóa dữ liệu đất đai, toàn tỉnh hiện đã thực hiện 152.431/729.621 thửa đất, đạt 21%. Nhiều địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp, trong đó có xã chỉ đạt 0,8%. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như Hòa Ninh đạt 6%, Hàm Thuận đạt 8%, Hàm Tân đạt 11,6% và Đinh Trang Thượng đạt 13,8%.

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc

Công tác khám sức khỏe cho người dân còn nhiều khó khăn. Đến ngày 11/11, toàn tỉnh đã tổ chức khám cho hơn 1,77 triệu người, đạt 63,4% kế hoạch. Trong đó, Tà Năng đạt 34%, Hồng Sơn đạt 36,3% và Tiến Thành đạt 38,5%.

Một số địa phương gặp khó khăn do người dân đi làm ăn xa, lao động tự do, đang trong mùa thu hoạch nông sản; địa bàn rộng, thiếu cơ sở khám chữa bệnh và việc tổ chức các đợt khám chưa đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc

Đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 32,43% kế hoạch, riêng khối xã đạt 37,06%. Bên cạnh đó, tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn tại một số địa phương cũng còn nhiều.

Đến ngày 11/11, khối xã có 651/12.099 hồ sơ quá hạn, chiếm 5,38%. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, hồ sơ có nguồn gốc phức tạp, thiếu nhân lực chuyên môn và việc phối hợp xử lý chưa kịp thời.

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ những áp lực, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với quy mô hợp nhất từ 3 tỉnh đặt ra khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết tâm, dành nhiều thời gian, nguồn lực để xử lý.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường xuyên, khối lượng công việc hiện nay tăng lên nhiều lần so với trước khi sắp xếp, trong khi nhiều địa phương phải vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc duy trì sự đoàn kết, thống nhất và từng bước tháo gỡ những khó khăn phát sinh sau sắp xếp. Dù còn nhiều thách thức, tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Đối với 17 xã, phường có kết quả xếp hạng thấp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tinh thần buổi làm việc trước hết là để lắng nghe, chia sẻ những khó khăn thực tế. Qua đó, tỉnh có thêm thông tin về tình hình cơ sở, nhận diện những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp tháo gỡ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi địa phương có đặc điểm, điều kiện và những khó khăn riêng, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ vẫn cần được nhìn nhận trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Việc đánh giá cụ thể từng tiêu chí sẽ giúp các địa phương nhìn lại phương pháp tổ chức thực hiện, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của từng vấn đề để khắc phục, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới.

Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển toàn diện, bền vững.