Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ các dự án khu vực phía Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 4 từ phải qua) kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận Hạnh

Ngày 1/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư công và hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực phía Tây tỉnh.

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ dự án Đường từ Quốc lộ 14 qua Trung tâm hành chính mới đến tỉnh lộ 683 qua địa bàn xã Thuận An

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã kiểm tra các dự án, gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Đắk Wil, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận Hạnh, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tuy Đức.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tiến độ dự án Đường từ Quốc lộ 14 qua Trung tâm hành chính mới đến tỉnh lộ 683 qua địa bàn xã Thuận An

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra, nắm bắt tiến độ triển khai dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2) và dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Đồng thời, đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Đắk R’lấp làm chủ đầu tư.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận Hạnh

Sau khi nắm bắt tình hình triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc của các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đang được tính từng giờ. Vì vậy, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan phải tập trung toàn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Trong quá trình triển khai, cần chủ động sắp xếp công việc theo hướng ưu tiên thực hiện trước những hạng mục thuận lợi, có thể triển khai ngay; đối với những hạng mục khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải chủ động tìm giải pháp tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Thời tiết hiện nay rất thuận lợi. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án không còn vướng. Do vậy, không có lý do gì để chậm trễ trong thi công dự án. Các chủ đầu tư, địa phương, sở chuyên ngành phối hợp chặt chẽ, đốc thúc nhà thầu, tăng cường giám sát tiến độ thi công. Tất cả cùng quyết tâm dồn sức cho mục tiêu giải ngân vốn và tiến độ công trình. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Đối với các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu cần tăng cường “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp làm chủ đầu tư

Đối với dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tập trung, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Trước ngày 15/11/2026, chủ đầu tư phối hợp với địa phương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Riêng dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn dang dở, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp khẩn trương rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và triển khai giải pháp khắc phục

Kiểm tra các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, đây là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị mới đạt 27%, trong khi tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt gần 60%.

Ban khẩn trương rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, từ đó, triển khai giải pháp khắc phục. Trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào phải rõ ràng, sòng phẳng. Bởi giải ngân vốn đầu tư công hiện nay không còn thời gian để chậm trễ. Quá trình thực hiện, những vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, tránh tình trạng chờ đến các cuộc họp mới kiến nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã kiểm tra mỏ đá Nam Thắng (xã Thuận An), mỏ đá Trường Hải (xã Thuận Hạnh) và mỏ đá Thoa Phúc (xã Quảng Tín).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mỏ đá Nam Thắng, xã Thuận An

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng công suất khai thác theo đúng quy định, bảo đảm nguồn cung đá xây dựng phục vụ các công trình đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm.

Bên cạnh việc tăng công suất khai thác, các đơn vị phải bảo đảm giá vật liệu phù hợp với mặt bằng thị trường; tuyệt đối không được găm hàng, đẩy giá, gây khó khăn cho nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình triển khai các công trình.

Nhà thầu thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tuy Đức

Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các mỏ nâng cao năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án.

Trong đợt kiểm tra này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng đã kiểm tra thực địa, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Đường từ Quốc lộ 14 qua Trung tâm Hành chính mới đến Tỉnh lộ 683, đoạn qua địa bàn xã Thuận An.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Tuy Đức.

Dự án Đường từ Quốc lộ 14 qua Trung tâm hành chính mới đến tỉnh lộ 683 qua địa bàn xã Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ