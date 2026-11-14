Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bình Thuận

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) tham quan các sản phẩm OCOP của địa phương được trưng bày tại ngày hội

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận; lãnh đạo các ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân.

Tổ dân phố Đại Thiện có 17 tổ tự quản. Người dân phần lớn chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, cây thanh long chiếm phần lớn với khoảng 200 ha. Năm 2026, các phong trào thi đua và cuộc vận động được triển khai gắn với đời sống khu dân cư.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu bên phải) và đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tổ dân phố Đại Thiện

Quỹ Vì người nghèo vận động được 17 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu. Dịp Tết Nguyên đán, tổ dân phố vận động 90 phần quà, trị giá 25 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ vừa qua, các tổ chức, đoàn thể đã vận động cơm, gạo và nhiều phần quà hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng.

Công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động văn nghệ, thể thao tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

lãnh đạo phường Bình Thuận dự ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những đóng góp của Nhân dân tổ dân phố Đại Thiện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào tại địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hợp nhất 3 tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội từng bước ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Những kết quả mà tỉnh đạt được trước hết xuất phát từ tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong đó có sự đóng góp của bà con tổ dân phố Đại Thiện, phường Bình Thuận. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng những đóng góp, dù là nhỏ nhất của người dân vào thành quả chung.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu bên phải) tặng quà cho tổ dân phố Đại Thiện

Đồng chí Hồ Văn Mười khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người cùng vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Tình làng nghĩa xóm chính là sự đoàn kết, chia sẻ với nhau khi khó khăn, hoạn nạn cũng như khi có niềm vui, hạnh phúc. Đây là những giá trị cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 4 từ phải qua) và đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận (thứ 6 từ phải qua) tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Đại Thiện

Đối với phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Bình Thuận quan tâm phát huy thế mạnh nông nghiệp truyền thống, nhất là cây thanh long và mai vàng. Đại Thiện là vùng có lịch sử trồng thanh long lâu đời, gắn với quá trình hình thành và phát triển nghề trồng thanh long tại khu vực phía Đông tỉnh.

Đồng chí chỉ đạo phường Bình Thuận phối hợp với ngành chuyên môn nghiên cứu mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước hướng đến canh tác hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Muốn sản phẩm có chất lượng, có giá trị và thị trường tiêu thụ ổn định thì phải chú trọng quy trình sản xuất, từ phân bón, nguồn nước đến giống và kỹ thuật canh tác. Phường cần phối hợp với ngành nông nghiệp tìm hiểu cụ thể những vướng mắc để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu phường Bình Thuận quan tâm phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Để phát triển hơn nữa cây mai vàng, địa phương cần chủ động tham quan, học tập những mô hình trồng mai mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các địa phương khác, lựa chọn cách làm phù hợp để vận động người dân áp dụng, từng bước nhân rộng.

Việc phát triển mô hình cần gắn với quy trình chăm sóc, kỹ thuật sản xuất và đầu ra ổn định, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song đó, địa phương quan tâm công tác giảm nghèo, rà soát hoàn cảnh từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp, chú trọng tạo việc làm và sinh kế bền vững. Tinh thần đoàn kết cần được cụ thể hóa bằng sự chung tay giúp đỡ từng gia đình, nhất là những hộ còn khó khăn.

Quang cảnh ngày hội

Đối với việc đầu tư các công trình dân sinh, đồng chí đề nghị phường rà soát, xác định những công trình cấp thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương cần phát huy phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đồng chí Hồ Văn Mười đặc biệt lưu ý việc xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp. Theo đồng chí, việc giữ gìn vệ sinh không thể chỉ trông chờ vào chính quyền hay các đoàn thể mà cần bắt đầu từ ý thức của từng gia đình.

Mỗi hộ dân hãy chủ động dọn dẹp khu vực trước nhà mình, trồng thêm cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế và thường xuyên giữ gìn vệ sinh. Khi từng gia đình cùng thực hiện thì đường làng, ngõ xóm sẽ sạch, đẹp. Mỗi người dân cần tự giác góp sức xây dựng môi trường sống của chính mình Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Thường trực Đảng ủy phường Bình Thuận tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Mặt khác, địa phương cần quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với từng lứa tuổi, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân rèn luyện sức khỏe và tăng cường gắn kết. Tiếp tục phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và đóng góp của người dân phải được thông tin công khai, lấy ý kiến rộng rãi, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Dịp này, đồng chí Hồ Văn Mười đã trao tặng những phần quà cho tổ dân phố Đại Thiện và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ dân phố Đại Thiện tặng quà các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua

Lãnh đạo phường Bình Thuận và tổ dân phố Đại Thiện cũng tặng nhiều phần quà thiết thực đến các gia đình, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội