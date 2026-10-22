Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đối thoại với thanh niên

Các đồng chí chủ trì Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên Lâm Đồng

Chiều 22/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.

Với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm", hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn thế hệ trẻ thanh niên Lâm Đồng hiến kế nhiều giải pháp đột phá, đồng hành cùng tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và hơn 100 đoàn viên, thanh niên đại diện cho gần 622.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Lâm Đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn gần 70 ngày. Trong khi, áp lực và khối lượng công việc rất lớn, nhiệm vụ còn rất bộn bề. Bởi vì, tất cả đang phải quyết tâm "chạy đua" thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Thanh niên Lâm Đồng tham dự hội nghị

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và thanh niên diễn ra là buổi gặp gỡ, chia sẻ rất kịp thời. Trong hành trình phát triển, Lâm Đồng cần tất cả nguồn lực, trong đó, có nguồn lực rất mạnh mẽ của đội ngũ thanh niên. Đó là khát vọng, là tinh thần xung kích của tuổi trẻ để đồng hành với tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sau hợp nhất, Lâm Đồng trải qua nhiều "nốt" thăng, trầm. Chỉ trong hơn 15 tháng, tỉnh vừa kiện toàn bộ máy sau sắp xếp, vừa dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng GRDP.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

Đến thời điểm này, Lâm Đồng có thể tự tin về những quyết tâm, nỗ lực, kết quả của địa phương đạt được, trong đó, có sự đóng góp đầy sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Điều đó được minh chứng qua những con số biết nói. Tăng trưởng GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 8,51%, tăng 2,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2025. Đây là kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh Lâm Đồng phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

Hội nghị được kết nối với tổ chức Đoàn thanh niên tại 124 xã, phường, đặc khu

Đó là tình trạng thiếu rất nhiều cán bộ sau sắp xếp. Nhiều quyết sách của Trung ương, của tỉnh triển khai nhanh, thời gian ngắn, với khối lượng lớn. Thậm chí, nhiều nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ. Tình hình thiên tai, bão lũ cuối năm 2025 để lại nhiều hậu quả rất nặng nề, buộc tỉnh phải dành nhiều nguồn lực khắc phục...

Hiện nay, mỗi địa phương có mỗi đặc thù trong tiềm năng, lợi thế, cũng như giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ thanh niên Lâm Đồng có những hiến kế gì để đồng hành với lãnh đạo tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng "2 con số"? Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh chỉ ra, hiện nay, Lâm Đồng còn rất nhiều dự án đang gặp khó khăn, tồn đọng, nhất là dự án đầu tư ngoài ngân sách. Về tài sản công, nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, địa phương cũng đang tìm cách xử lý để tài sản Nhà nước không bị lãng phí.

Đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng tham dự hội nghị đối thoại

Chưa kể, nhiều công trình, dự án tại các địa bàn rất cần mặt bằng sạch để khởi công, đẩy nhanh tiến độ. Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, giảm nghèo bền vững còn gặp khó khăn. Chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân, sàng lọc miễn phí ở địa bàn vùng sâu, vùng xa còn những bất cập.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh tham dự hội nghị đối thoại

Tất cả thực trạng đó, buộc Lâm Đồng phải tập trung toàn lực để tháo gỡ, thực hiện. Trong quá trình này, đội ngũ thanh niên cần hiến kế, mạnh dạn đầu tư những mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Từ khát vọng, từ sức trẻ của thanh niên cùng đóng góp với tỉnh nhà trong quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tại Lâm Đồng hiện có 134 tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn; 218 Đoàn cơ sở; 4.658 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở. Toàn tỉnh có 621.708 thanh niên.

Tỷ lệ thanh niên đạt trình độ học vấn trung học cơ sở chiếm 33,2%, với 206.122 thanh niên. Tỷ lệ thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm 42%, với 261.463 thanh niên. Tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 24,8%, với 154.123 thanh niên.

Thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đó, chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với thanh niên

Việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các chế độ chính sách cho thanh niên được quan tâm, đặc biệt là chế độ chính sách đối với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các chương trình, kế hoạch về phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021- 2030 được ban hành kịp thời để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đúng lộ trình, thời gian theo quy định của Trung ương.