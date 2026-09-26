Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Các xã chủ động khai thác dư địa để tăng trưởng

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chiều 26/9, tại xã Tánh Linh, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng chủ trì buổi làm việc.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với từng kiến nghị của 11 xã phía Đông, góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Út nhận định, 11 địa phương: Tánh Linh, Đồng Kho, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Tân Lập, Nam Thành, Suối Kiết, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh và xã Tân Minh có nhiều dư địa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch sinh thái. Sau khi các xã hoàn thành quy hoạch, cần liên kết tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề để kết nối doanh nghiệp với địa phương, tương tự mô hình đã triển khai tại Đà Lạt và Phan Thiết.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, 9 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp tại 11 xã duy trì ổn định, trong đó nhiều khu vực có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.

Ngành nông nghiệp và môi trường đề nghị các địa phương đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025 - 2026; khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ tiêu tỉnh giao, phục vụ công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận theo quy định mới.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Đối với các xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ngành tổ chức làm việc chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các tiêu chí còn lại và nâng cao chất lượng phát triển nông thôn bền vững.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng Phan Thanh Hoàng báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong trực tiếp giải đáp, tháo gỡ kiến nghị của địa phương; đồng chí ghi nhận kết quả tích cực của 11 xã trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, thu ngân sách 9 tháng của các xã đều đạt trên 100% dự toán. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực của các địa phương trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, các xã cần tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, bổ sung kịch bản tăng trưởng với quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất; chủ động xác định dư địa phát triển của từng lĩnh vực, từng địa bàn để phối hợp với các sở, ngành xây dựng giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa bàn. Đặc biệt, các xã khu vực Tánh Linh, Đức Linh cần khẩn trương rà soát, xử lý tài sản công dôi dư, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Các địa phương cần quan tâm công tác lập quy hoạch chung làm cơ sở thu hút đầu tư, không chủ quan trong công tác thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương phải nhận thức rõ vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác thu hút đầu tư, không bỏ sót cơ hội tạo động lực cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương và sở, ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung tối đa cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đối với các dự án, công trình trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn đến cùng. Những công trình, dự án được đề xuất cần được rà soát, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các dự án thực sự cấp thiết và có khả năng tạo động lực phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đầu tư công phải được tính toán trên cơ sở hiệu quả kinh tế - xã hội, ưu tiên những công trình có khả năng tạo ra giá trị, thúc đẩy sản xuất, phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp, hạ tầng phục vụ sản xuất và thu hút đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự buổi làm việc

Đối với công tác xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã chủ động tìm kiếm, kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Trong đó, cần khai thác tốt thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, khoáng sản, đất đai, rừng và các lợi thế về vị trí địa lý để hình thành những hướng phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương phải rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục pháp lý trước khi triển khai các dự án. Đối với các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải lập danh sách, xác định cụ thể từng trường hợp để tập trung tháo gỡ. Các sở, ngành liên quan phải phối hợp, xử lý hồ sơ trong thời gian sớm nhất, tránh tình trạng dự án kéo dài do chậm phối hợp hoặc thiếu chủ động từ cơ sở.

Các địa phương cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, xem công việc của địa phương như công việc của chính gia đình mình, chủ động từ khâu hồ sơ, phối hợp đến tổ chức thực hiện; qua đó tận dụng tốt các cơ hội phát triển đang đặt ra. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc

Bên cạnh phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, nhất là những địa bàn có hồ, cảnh quan tự nhiên và các điểm đến có khả năng thu hút đông du khách.

Các địa phương cần nghiên cứu hình thành các sản phẩm dịch vụ, khu thương mại, điểm vui chơi, lưu trú và không gian văn hóa để tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ đón khách tham quan rồi rời địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, xử lý những vấn đề còn tồn tại về cơ sở vật chất, tài sản công, trường học, đường giao thông và các công trình dân sinh, xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định và có tính khả thi.

Đối với quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã căn cứ quy mô dân số, nhu cầu thực tế để tính toán phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí.

Quang cảnh buổi làm việc