Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật 'Nối vòng tay lớn'

Các ngành chức năng báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị cho"Concert quốc gia".

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nghe báo cáo tiến độ triển khai chương trình và công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Hiện nay, đơn vị tổ chức sự kiện huy động khoảng 200 người tham gia chuẩn bị, phục vụ chương trình, dự kiến đón khoảng 30.000 người.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cũng được rà soát nhằm chủ động xử lý những tình huống phát sinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo góp phần bảo đảm thành công cho Chương trình.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai chặt chẽ phương án bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc trước, trong và sau sự kiện.

Sân khấu phục vụ Chương trình nghệ thuật cấp quốc gia tại Sân vận động Thái Nguyên đang gấp rút hoàn thiện.

Các đơn vị, địa phương cần bố trí đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải kịp thời; kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra sự cố.

Ngay sau kiểm tra thực địa, triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để rà soát toàn diện công tác chuẩn bị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì cuộc họp triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối thực hiện và thời hạn hoàn thành từng phần việc. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng, bảo đảm sự đồng bộ và khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc cấp phát vé cho các cơ quan, đơn vị liên quan phải hoàn thành trước ngày 28-10.

Đại biểu dự cuộc họp.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” dự kiến diễn ra tối 1-11. Công tác chuẩn bị được tập trung triển khai nhằm bảo đảm Chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo người dân và góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên.