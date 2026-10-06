Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng làm việc với Sở Công Thương

Chiều 6-10, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước tăng 28,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 5,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 9,7%.

Trong 9 tháng, điểm sáng lớn nhất của ngành Công Thương là hoạt động xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.022,5 triệu USD (tăng 10,5% so với cùng kỳ, đạt 74,5% kế hoạch năm). Trong đó, thủy sản đạt 766,4 triệu USD (tăng hơn 22,1%), dệt may đạt 169,3 triệu USD (tăng 23,1%), gỗ đạt 161,8 triệu USD (tăng 27,2%) và đóng tàu đạt 538,2 triệu USD.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quý IV/2026, ngành Công Thương đề ra kịch bản tăng trưởng với mục tiêu phấn đấu chỉ số công nghiệp tăng 9%, đưa cả năm đạt 8,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt 58.500 tỷ đồng (cả năm đạt hơn 236.127 tỷ đồng, tăng 19%); kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 689,5 triệu USD, hướng tới hoàn thành mục tiêu cả năm là 2.712 triệu USD (tăng 10% so với năm 2025).

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh cùng Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan đã thảo luận cụ thể kịch bản tăng trưởng của ngành Công Thương từ nay đến cuối năm; đưa ra định hướng tăng trưởng năm 2027. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đã thảo luận cụ thể tiến độ triển khai của các dự án năng lượng, công nghiệp; đồng thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc.

Lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc.

Đối với lĩnh vực thương mại, trong quý IV, Sở Công Thương phải kiểm soát vấn đề giá cả vật liệu xây dựng đang tăng cao. Đồng thời, tác động với các siêu thị trên địa bàn để hỗ trợ nông dân của tỉnh đưa hàng hóa vào bán tại hệ thống siêu thị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Công Thương tập trung cao độ cho nhiệm vụ tăng trưởng quý IV, chủ động rà soát từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng đóng góp của lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Hiện nay, tỉnh có khoảng 75 dự án năng lượng đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 6.800MW, trong khi nhiều dự án lớn khác đang được triển khai. Vì vậy, cần tập trung hỗ trợ để các dự án này phát huy hiệu quả, đóng góp mạnh hơn cho tăng trưởng. Theo đó, Sở Công Thương cần phải bám sát từng dự án, từng doanh nghiệp chủ lực, nhất là các dự án quy mô lớn; thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai, vật liệu… để chủ động phối hợp các sở, ngành tháo gỡ. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết, qua đó đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các dự án vào hoạt động và tạo thêm động lực tăng trưởng. Ngoài ra, sở cần xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, trong đó phấn đấu nâng mức đóng góp của ngành vào tăng trưởng chung của tỉnh từ khoảng 26,7% năm 2026 lên khoảng 35% năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở phân công rõ trách nhiệm, bám sát từng nhiệm vụ, từng dự án và từng chỉ tiêu, trước mắt tập trung hoàn thành mục tiêu quý IV, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2027.