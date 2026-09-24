Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch 24 dự án trước 30/9

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác GPMB các dự án vào ngày 9/6. Ảnh: Tất Đạt

Ngày 24/9, tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về tình hình triển khai 24 dự án quá thời hạn giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Ban phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các dự án chưa hoàn thành GPMB; đồng thời xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng dự án, từng phần việc; xác định rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả phải hoàn thành.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị UBND các xã, phường có dự án đi qua phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở; linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện, hồ sơ và trình tự theo quy định, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1. Ảnh: Tất Đạt

Các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa việc hồ sơ phải chuyển qua nhiều khâu, nhiều cấp.

Đối với các dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan; giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cấp, các ngành coi đây là giai đoạn cao điểm, tập trung tối đa nhân lực và thời gian để xử lý từng phần việc, từng điểm nghẽn.

Các địa phương tập trung tối đa nhân lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch đối với các vị trí đủ điều kiện trước ngày 30/9. Đối với những vị trí còn vướng đất ở, tái định cư và các thủ tục phức tạp phải xây dựng lộ trình, xác định rõ thời hạn hoàn thành và chịu trách nhiệm về tiến độ đã cam kết.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đến nay còn 23/24 dự án do Ban làm chủ đầu tư chưa hoàn thành công tác GPMB. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc, hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ chưa đồng bộ, chưa chính xác; việc xác định giá đất, nhất là đất ở, đất tái định cư; xác định điều kiện, số suất, vị trí, diện tích tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi, bàn giao mặt bằng...