Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm, làm việc với chính quyền TP Chuncheon (Hàn Quốc)

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và chính quyền TP Chuncheon

Buổi làm việc diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của chuyến công tác, nhằm tiếp nối, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với TP Chuncheon sau khi tỉnh tiếp quản thỏa thuận hợp tác của TP Đà Lạt (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính); đồng thời thúc đẩy khôi phục đường bay trực tiếp giữa Hàn Quốc và tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bên trái) và Thị trưởng TP Chuncheon Yook Dong-Han tại trụ sở Chính quyền TP Chuncheon

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía TP Chuncheon có ông Yook Dong-Han, Thị trưởng thành phố; ông Hyeon Jun-Tae, Phó Thị trưởng thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Yook Dong-Han nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đến thăm TP Chuncheon; đánh giá cao tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa 2 địa phương được vun đắp trong gần 10 năm qua và mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thị trưởng giới thiệu với Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng khu trưng bày biểu trưng các địa phương kết nghĩa, hữu nghị của TP Chuncheon, trong đó có biểu trưng của TP Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trân trọng cảm ơn Thị trưởng và Chính quyền TP Chuncheon đã dành cho Đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Mối quan hệ này không chỉ được vun đắp ở cấp quốc gia mà còn được củng cố thông qua sự gắn bó, hợp tác thiết thực giữa các địa phương, trong đó quan hệ giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Chuncheon là một minh chứng sinh động.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc

Giới thiệu khái quát về tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, có diện tích tự nhiên 24.233,07 km² - lớn nhất cả nước, với không gian phát triển trải dài từ cao nguyên Đà Lạt đến vùng duyên hải có bờ biển dài 192 km. Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế đông nhất của tỉnh với khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin, chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc lần này của Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương, đối tác Hàn Quốc; đồng thời xúc tiến khôi phục đường bay trực tiếp Incheon - Liên Khương (đường bay đã từng được khai thác).

Cán bộ, công chức TP Chuncheon chào đón Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng

Sau khi được nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã sẵn sàng đón các tàu bay lớn và các chuyến bay quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Thị trưởng quan tâm hỗ trợ, tác động đến các cơ quan liên quan của Hàn Quốc trong việc khôi phục đường bay; đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng đến người dân TP Chuncheon.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu kết nối các chương trình du lịch, xây dựng sản phẩm phù hợp giới thiệu đến người dân và du khách 2 địa phương; tăng cường kết nối các trường học, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước mở rộng giao lưu, hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Ông Yook Dong-Han, Thị trưởng TP Chuncheon phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng

Ghi nhận các đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, Thị trưởng Yook Dong-Han cho biết, các vấn đề liên quan đến đường bay sẽ do các cơ quan chức năng của Hàn Quốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tuy nhiên, với tình cảm hữu nghị giữa 2 địa phương, Thị trưởng sẽ tích cực hỗ trợ kết nối để góp phần thúc đẩy nội dung này.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trân trọng mời Thị trưởng và Đoàn đại biểu TP Chuncheon sang tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đồng thời khẳng định tỉnh Lâm Đồng luôn coi trọng quan hệ với TP Chuncheon và mong muốn tình hữu nghị tốt đẹp giữa 2 địa phương tiếp tục được vun đắp bằng nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai bên.

Thị trưởng Yook Dong-Han giới thiệu với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khu trưng bày biểu trưng các địa phương kết nghĩa, hữu nghị của TP Chuncheon, trong đó có TP Đà Lạt (cũ)

Quan hệ hữu nghị giữa TP Đà Lạt (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) và TP Chuncheon được đặt nền móng từ Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị ký năm 2016, chính thức nâng lên quan hệ thành phố kết nghĩa năm 2019; đầu năm 2025, hai bên tiếp tục ký kết thỏa thuận về quan hệ thành phố kết nghĩa và thỏa thuận trao đổi công chức.

Hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: trao đổi công chức (4 công chức Đà Lạt sang tu nghiệp tại Chuncheon và 2 công chức Chuncheon sang làm việc tại Đà Lạt); giao lưu bóng đá thiếu nhi; cuộc thi vẽ tranh quốc tế Chuncheon.

Đặc biệt, hai bên luôn thể hiện tinh thần tương trợ trong những thời điểm khó khăn như: năm 2021, khi cả 2 địa phương cùng chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, TP Chuncheon đã hỗ trợ Đà Lạt 5.250 bộ xét nghiệm nhanh, Đà Lạt cũng tích cực hỗ trợ Chuncheon kết nối nguồn cung dung dịch urê.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng TP Chuncheon Yook Dong-Han

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP Chuncheon tiếp tục được tỉnh quan tâm duy trì và phát triển. Tháng 12/2025, tỉnh Lâm Đồng đã đón Đoàn công tác TP Chuncheon sang thăm, làm việc, trao đổi các nội dung nhằm cụ thể hóa việc tỉnh tiếp quản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa TP Đà Lạt và TP Chuncheon trong năm 2026.

Nhân dịp này, phía bạn đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ngày 17/6/2026, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác TP Chuncheon do ông Hyeon Jun-Tae, Phó Thị trưởng làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ kế thừa, tiếp tục triển khai toàn diện, thực chất các thỏa thuận đã ký kết; đồng thời đề xuất hai bên đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và xúc tiến du lịch.

Thị trưởng Yook Dong-Han tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Trên cơ sở đó, hợp tác giữa 2 địa phương đang từng bước đi vào những lĩnh vực cụ thể: trong năm 2026, một học viên Trường Đại học Đà Lạt đã nhập học chương trình thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Kangwon theo Chương trình Học bổng toàn cầu Chuncheon; 10 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham dự khóa học lãnh đạo phòng cháy, chữa cháy toàn cầu do thành phố tổ chức; tháng 10/2026, tỉnh Lâm Đồng cử đoàn tham gia gian hàng quốc tế tại Lễ hội Makguksu và Dakgalbi Chuncheon 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến người dân TP Chuncheon.

Theo kế hoạch, cuối tháng 11/2026, Đoàn tình nguyện TP Chuncheon sẽ sang tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp khoa học và trí tuệ nhân tạo cho giáo viên, các lớp sáng tác truyện tranh Webtoon và lớp Taekwondo cho học sinh.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng chính quyền TP Chuncheon

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tại TP Chuncheon diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, thể hiện sự tin cậy và tình cảm gắn bó giữa 2 địa phương; góp phần củng cố nền tảng hữu nghị đã được xây dựng trong nhiều năm qua, mở ra triển vọng hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong kết nối hàng không, du lịch, giáo dục và giao lưu Nhân dân. Đồng thời khẳng định vai trò của công tác đối ngoại địa phương trong việc nâng tầm vị thế, hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng với các đối tác Hàn Quốc.