Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu rà soát kỹ công tác tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang”

Toàn cảnh cuộc họp.

Chiều 16/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, nghe báo cáo công tác chuẩn bị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức Festival.

Phân công rõ trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, lễ khai mạc là hoạt động trọng tâm của Festival. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, bảo đảm các phần việc được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Đối với công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết, lập danh sách, phân công cụ thể người phụ trách.

Đối với những đại biểu tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival, các đơn vị cần thống nhất phương án di chuyển, lịch trình, tránh chồng chéo, bị động.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị sơ đồ vị trí ngồi cụ thể, gửi đến các cơ quan được phân công đón tiếp để phối hợp thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Rà soát kỹ kịch bản trước khi tổng duyệt

Đối với chương trình khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu rà soát toàn bộ kịch bản, nhất là nội dung tuyên bố, lời dẫn của người dẫn chương trình và phần giới thiệu đại biểu. Các nội dung phải được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác khi chương trình được truyền hình trực tiếp.

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, cụ thể hóa trách nhiệm trong công tác bố trí phương tiện, đưa đón đại biểu và các phần việc còn lại. Theo kế hoạch, lúc 16 giờ 30 phút và 18 giờ ngày 20/11 sẽ lần lượt tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải và tổng duyệt chương trình.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, đến nay, kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc ngày 22/11 và bế mạc ngày 24/11 đã hoàn chỉnh. Sân khấu đang được lắp đặt, các chương trình nghệ thuật được tập luyện để chuẩn bị tổng duyệt.

Các tiểu ban đang triển khai công tác tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và an toàn thực phẩm. Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cũng đang được chuẩn bị theo kế hoạch.

Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.