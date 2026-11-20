Đồng chí Hồ Văn Mừng dự họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt (phường Rạch Giá).

Ngày 20/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) tại Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt (phường Rạch Giá).

Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt hiện có gần 100 biên chế, 44 lớp với gần 1.800 học sinh ở hai cấp THCS và THPT. Từ khi thành lập, trường duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học hằng năm đạt trên 95%.

Năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường đạt 102 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh ở cả hai cấp THCS và THPT. Đáng chú ý, trong 3 năm học liên tiếp, trường đều có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Ở lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, cả 3 sản phẩm của trường tham gia cuộc thi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 đều đạt giải, trong đó có 1 giải nhất. Hai học sinh của trường còn giành giải bạc tại Cuộc thi Robotic quốc tế tổ chức ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Đồng chí Hồ Văn Mừng (bên phải) tặng quà cho Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt.

Ghi nhận những kết quả sau 10 năm hình thành và phát triển, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy thế mạnh và bản sắc riêng, tập trung phát triển giáo dục khoa học - công nghệ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Đồng chí Hồ Văn Mừng cho biết lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan và huy động doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp với nhà trường khai thác hiệu quả phòng học STEM, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực khoa học - công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (thứ tư, từ trái qua) tặng hoa cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt.

Học sinh cài hoa tri ân đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường.

Trao giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Đồng chí Hồ Văn Mừng tặng quà tuyên dương các học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh.

Dịp này, 35 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 giáo viên được nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường khen thưởng 6 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh.

Các công ty, doanh nghiệp cũng trao tài trợ cho hoạt động giáo dục của trường với tổng số tiền 120 triệu đồng.