Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu 4 xã tăng tốc về đích mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong 9 tháng đầu năm, các xã: Dào San, Khổng Lào, Phong Thổ, Sì Lở Lầu đã tập trung ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp sau sáp nhập, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung và đoàn công tác của tỉnh làm việc với 4 xã: Phong Thổ, Khổng Lào, Dào San, Sì Lở Lầu.

Kinh tế các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tiêu biểu như xã Phong Thổ đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 437 tỷ đồng (tăng trên 24% so với cùng kỳ). Xã Khổng Lào bứt phá trong thu ngân sách với 9,265 tỷ đồng (vượt 11,63% dự toán) và là điểm sáng du lịch khi đón hơn 23.500 lượt khách (gấp gần 4 lần kế hoạch năm). Lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận sự chuyển biến rõ nét với các mô hình kinh tế giá trị cao, nổi bật tại xã Sì Lở Lầu đã phát triển trồng mới gần 26ha Sâm Lai Châu, mở rộng trồng dược liệu dưới tán rừng và hoàn thành 100% diện tích ngô xuân hè đạt sản lượng 3.065 tấn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các phòng, ban chuyên môn các xã tham gia buổi làm việc.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện. Trong đó, xã Dào San đạt tỷ lệ 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trên môi trường điện tử và số hóa, giải quyết đúng và trước hạn 99,86% hồ sơ. Song song với đó, các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được chăm lo chu đáo, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và giữ vững đường biên, mốc giới tại các địa bàn biên giới.

Tuy nhiên, tốc độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt tiến độ kỳ vọng, cùng với nguồn thu từ sử dụng đất còn hạn chế. Lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số vẫn gặp điểm nghẽn do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ.

Lãnh đạo các xã phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã đã báo cáo với đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong 9 tháng qua, những khó khăn vướng mắc, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2026.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia làm rõ các nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng đã phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh và xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, tạo dư địa phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Hà Quang Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những lĩnh vực đạt thấp trong 9 tháng đầu năm để có giải pháp cụ thể, phân công theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Các xã cần tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; kiểm soát chặt hoạt động khai thác, ngăn chặn khai thác trái phép. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản; đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát tiềm năng, lợi thế từng địa bàn, xây dựng danh mục dự án trọng điểm để thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, chú trọng chất lượng giáo dục, an toàn thực phẩm tại trường học, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và an sinh xã hội; chủ động nắm tình hình cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, các xã phải nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không để hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và các sáng kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp.