Quang cảnh buổi chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại biểu dự buổi chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua; những nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác quản lý, giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi chúc mừng.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn; đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân dịp này, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.