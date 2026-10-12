Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung: Quyết liệt rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

Quang cảnh phiên họp.

Phiên họp tập trung xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết, quyết định thuộc nhiều lĩnh vực, gồm: đầu tư, tài chính, nông nghiệp, giáo dục, y tế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Riêng nội dung hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các xã, phường.

Trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, các đại biểu xem xét Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời Bản Chát 1 và Dự án Nhà máy Điện mặt trời Bản Chát 2; nội dung hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phiên họp cũng cho ý kiến về dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; quy định một số mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đồng thời, xem xét việc điều chỉnh một số nội dung, số liệu tại biểu kèm theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 đã được giao tại các Quyết định: số 3079/QĐ-UBND ngày 9/12/2025; số 1753/QĐ-UBND ngày 12/8/2026; số 1911/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phiên họp thảo luận Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Các đại biểu cũng xem xét việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công tơ trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, phiên họp xem xét phương án mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã: Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San. Đồng thời, thảo luận Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Quyết định quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường THPT Chuyên và trường năng khiếu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu xem xét chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà hữu nghị tặng gia đình quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay, Quân đội nhân dân Lào.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung trình UBND tỉnh; làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, quyết định và các nội dung trình tại phiên họp. Đồng chí đề nghị: Các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến đầu tư, tài chính, nông nghiệp, giáo dục, y tế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đối với các nội dung về cơ chế, chính sách hỗ trợ, cần làm rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và nguồn lực thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo. Đồng thời, chủ động phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...