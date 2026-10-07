Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung làm việc với 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Theo đó, 2 phường đã vận hành ổn định, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, quản lý đô thị và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đoàn Kết báo cáo nội dung với đoàn công tác tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tân Phong báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc.

Tại phường Đoàn Kết, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,77%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 158 tỷ đồng, bằng 117,6% kế hoạch; hoạt động du lịch đón trên 143,9 nghìn lượt khách.

Phường Tân Phong tiếp tục phát huy thế mạnh thương mại - dịch vụ, đảm bảo cung ứng tốt hàng hóa thiết yếu và giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. Cả hai phường đã phối hợp chặt chẽ triển khai lập Quy hoạch chung đô thị liên phường Tân Phong - Đoàn Kết; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu làm rõ các nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 phường đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư một số tuyến giao thông trọng điểm phục vụ sản xuất và kết nối du lịch; đẩy nhanh các dự án phát triển quỹ đất, xây dựng hạ tầng tái định cư cho các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách từ đất và giải ngân vốn đầu tư công…

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã phân tích làm rõ thực trạng, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để 2 phường tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu đề ra năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Đoàn Kết và Tân Phong nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ; gương mẫu trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu 2 phường tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chỉ tiêu còn đạt thấp, khó hoàn thành. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phân công thực hiện cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tổ chức rà soát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời kiện toàn các vị trí, chức danh còn thiếu, bảo đảm việc vận hành tổ chức bộ máy thông suốt, hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu; tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khai thác. Rà soát nguồn đất đai và tài sản công trên địa bàn.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu 2 phường thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn đất đai. Điều hành quản lý ngân sách chặt chẽ. Quan tâm giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án trên địa bàn, đề nghị 2 phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Đơn vị xã, phường sẽ là các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và khảo sát, quy hoạch vấn đề tái định cư...

Đồng chí cũng chỉ đạo 2 phường quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh trong các nhà trường; tăng cường số hóa trong y tế, giáo dục, quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu học sinh. Thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, đánh giá...

Về các ý kiến, kiến nghị của 2 phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ, bám sát quy định của trung ương, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, không để tồn tại kéo dài...