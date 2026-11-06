Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung kiểm tra công tác chuẩn bị tái định cư Dự án cao tốc CT.13
Chiều 5/11, tại trụ sở UBND xã Mường Than, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các xã: Tân Uyên, Pắc Ta, Mường Than, Than Uyên về công tác chuẩn bị tái định cư Dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13); tiến độ thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6862/chu-tich-ubnd-tinh-ha-quang-trung-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-tai-dinh-cu-du-an-cao-toc-ct13-1053082