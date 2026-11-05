Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung kiểm tra công tác chuẩn bị tái định cư Dự án cao tốc CT.13

Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các phòng chuyên môn của các xã: Tân Uyên, Pắc Ta, Mường Than, Than Uyên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa các vị trí dự kiến bố trí tái định cư phục vụ Dự án cao tốc CT.13 tại các xã: Tân Uyên, Pắc Ta, Mường Than. Đoàn tập trung xem xét phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quỹ đất, điều kiện hạ tầng, nhu cầu kinh phí và tiến độ triển khai. Đồng thời, kiểm tra các vị trí đấu nối, dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại điểm tái định cư các xã: Tân Uyên, Pắc Ta, Mường Than.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã báo cáo kết quả rà soát phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu bố trí tái định cư và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án. Tại xã Tân Uyên, tuyến cao tốc dự kiến đi qua địa bàn dài khoảng 14,2km, diện tích đất thu hồi khoảng 106ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 420 hộ dân, trong đó khoảng 60 hộ phải tái định cư. Xã đã quy hoạch 3 khu tái định cư với tổng diện tích 25,06ha, dự kiến bố trí khoảng 260 lô đất. Tại xã Pắc Ta, tuyến cao tốc dài khoảng 11,5km, đi qua 5 bản, diện tích đất dự kiến thu hồi 172,3ha, ảnh hưởng khoảng 300 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Địa phương dự kiến bố trí 4 điểm tái định cư với tổng diện tích khoảng 14ha.

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với xã Mường Than, tuyến cao tốc dài khoảng 6,9km, trong đó có khoảng 2km hầm; diện tích đất dự kiến sử dụng 46,17ha, ảnh hưởng 154 hộ dân. Nhu cầu tái định cư sơ bộ khoảng 114 hộ, gồm 110 hộ thuộc xã Mường Than và 4 hộ thuộc xã Pắc Ta. Xã đề xuất xây dựng khu tái định cư tại bản Nậm Ngùa, diện tích khoảng 33,73ha. Các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ nhân lực chuyên môn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đất đai, xác định phạm vi ảnh hưởng và tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Về tiến độ dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xã Pắc Ta đã lập 2.346/3.715 hồ sơ, đạt 63,1%; xã Mường Than hoàn thành 100% công tác xác lập ranh giới, khối lượng đo đạc đạt 110% kế hoạch, kê khai đăng ký đất đai đạt khoảng 80%. Xã Tân Uyên còn gặp khó khăn trong đối soát hồ sơ, xác định chủ sử dụng đất và cập nhật biến động đất đai.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đến hết tháng 10/2026, tổng giá trị sản phẩm của xã Tân Uyên đạt 1.405,29 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 12.337 tấn. Xã Pắc Ta ước tăng trưởng 7,49%, sản lượng chè búp tươi đạt 6.150 tấn, vượt kế hoạch. Xã Mường Than ước tăng trưởng kinh tế 7,07%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,34 triệu đồng/năm. Xã Than Uyên kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 140,4 tỷ đồng, tăng 28,38% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng/năm, vượt 1,7% kế hoạch.

Năm 2027, các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các xã, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các xã trong công tác chuẩn bị triển khai Dự án cao tốc CT.13 và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện các mục tiêu năm 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026; rà soát, sử dụng hiệu quả ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp thiết; kiên quyết thu hồi, điều chuyển các nguồn vốn kéo dài, sử dụng kém hiệu quả.

Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, các địa phương cần quán triệt hiệu quả, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; giữ gìn đoàn kết nội bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ; coi trọng công tác cán bộ, rà soát toàn bộ hệ thống cán bộ, công chức, viên chức và chức danh còn thiếu để kịp thời kiện toàn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm một cách công khai, minh bạch; khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm theo yêu cầu. Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và kế hoạch tăng trưởng năm 2027 đã được xây dựng. Mỗi ngành, lĩnh vực cần phải được tính toán một cách cụ thể, tập trung vào lĩnh vực thế mạnh; thực hiện kiên định giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tăng ca, tăng kíp, bố trí phương tiện, máy móc để hoàn thành các dự án đang triển khai…