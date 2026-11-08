Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sẵn sàng đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở

Tại đây, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, tình hình mưa lũ dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong các ngày tới, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó lũ lụt, sạt lở.

Ông Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, triển khai ngay phương án di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, nhất là tại các lưu vực sông suối, khu vực đồi núi, trũng thấp.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại những nơi sơ tán để đón người dân khi có lệnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chức năng cùng lực lượng xung kích tại cơ sở túc trực 24/24h tại các điểm ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở. Cắm biển báo cấm, lập chốt chặn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, phương tiện cơ giới để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chủ quan, lơ là dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 - 12/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 200mm, có nơi trên 250mm. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Đáng chú ý, lưu vực sông Lại Giang được cảnh báo nguy cơ ngập lụt cao; lũ có khả năng lên từ ngày 9 - 11, đạt đỉnh trong khoảng ngày 10 - 11/11 và có thể duy trì đến ngày 12/11.

Lưu vực sông Côn có nguy cơ ngập lụt từ trung bình đến cao, nhất là các vùng trũng thấp thuộc An Nhơn, Tuy Phước. Khu vực miền núi An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.