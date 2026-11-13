Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp xuống 'tâm lũ' chỉ đạo, ứng phó với ngập lụt

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường phường Quy Nhơn Bắc để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ và phòng chống lũ.

Mưa lớn dồn dập trong những ngày qua đã biến nhiều khu dân cư tại phường Quy Nhơn Bắc thành một "biển nước". Trước diễn biến thời tiết vô cùng nguy cấp và dự báo tiếp tục đón đợt mưa lớn mới, chiều 12/11, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt ngay tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ và phòng chống lũ.

Theo báo cáo nóng từ hiện trường, tính đến sáng 12/11, toàn phường Quy Nhơn Bắc có tới khoảng 1.605 hộ dân bị ngập úng nặng nề, tập trung chủ yếu tại các khu phố 1, 2, 3, 4 và 8. Trong đó, bức tranh ngập lụt trở nên vô cùng căng thẳng tại khu phố 1 với 694 hộ nằm trong vùng ngập sâu; khu phố 2 có khoảng 400 hộ ngập nước từ 1,2 đến 1,5m; khu phố 3 có 436 hộ bị ảnh hưởng với 130 hộ ngập nặng. Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán 55 hộ với 163 nhân khẩu đến nơi an toàn (trong đó có 13 hộ sơ tán tập trung và 42 hộ tại nhà người thân), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế.

Trực tiếp lội nước, thăm hỏi đời sống của người dân tại các khu phố ngập sâu và kiểm tra các tuyến đường dựng rào chắn nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận sự chủ động của cơ sở nhưng đồng thời yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Đặc biệt, trước thông tin dự báo tiếp tục xuất hiện đợt mưa lớn khiến nước có nguy cơ dâng cao hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Quy Nhơn Bắc phải: Nắm chắc từng địa bàn xung yếu, bám sát từng hộ dân, chủ động rà soát và kiên quyết di dời ngay những hộ ở vùng nguy hiểm, ưu tiên tuyệt đối cho người già, trẻ em. Duy trì lực lượng trực nghiêm ngặt 24/24h, thiết lập rào chắn kiên cố và kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường ngập sâu, dòng chảy xiết, tuyệt đối không để người dân và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Bảo đảm đời sống tại các điểm sơ tán, cung cấp đầy đủ nước uống, lương thực, kiên quyết không cho người dân tự ý quay về khi chưa bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định mục tiêu cao nhất lúc này là bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, triển khai các phương án từ sớm, từ xa, quyết tâm không để bị động và bất ngờ trước mọi diễn biến khốc liệt của thiên tai.