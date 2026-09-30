Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, tại một số khu công nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với 7 khu công nghiệp còn dư địa, tỉnh giao thu hút 57 dự án với tổng vốn đầu tư tối thiểu 31.500 tỷ đồng; trong 9 tháng mới thu hút được 12 dự án, đạt 21% chỉ tiêu, với tổng vốn đăng ký 3.132 tỷ đồng, tương đương 10% kế hoạch vốn. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 423 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký gần 94.000 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 33,5%.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với cụm công nghiệp, 48/72 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút 495 dự án, tổng vốn hơn 25.700 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 81%. Riêng 9 tháng đầu năm, các cụm công nghiệp thu hút 28 dự án, đạt 103% kế hoạch, với tổng vốn 3.664 tỷ đồng.

Tại các khu công nghiệp trọng điểm, Becamex Bình Định đã đạt 50% chỉ tiêu về số dự án và 67,8% về vốn. Khu công nghiệp Nam Pleiku đã thu hút 3/8 dự án theo chỉ tiêu, tổng vốn 2.320 tỷ đồng; hạ tầng đang tiếp tục được đầu tư, hiện đạt gần 38% tổng vốn đầu tư.

Khu công nghiệp Tây Giang đã thu hút 4 dự án thứ cấp và đang tập trung giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu A và khu B vào cuối quý I-2027.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới biến động, giá cả và chính sách thương mại diễn biến phức tạp khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn, nhất là đối với các dự án FDI.

Chi phí vốn, đầu tư và logistics tăng, tình trạng thiếu lao động cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Trong khi đó, công tác xúc tiến đầu tư tại một số khu công nghiệp chưa có nhiều đổi mới, hạ tầng kỹ thuật tại một số nơi chưa đồng bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng nhiều vướng mắc mang tính chủ quan có thể khắc phục được nếu chính quyền, chủ đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp và các nhà đầu tư thứ cấp phối hợp chặt chẽ.

Theo đó, cần xác định rõ tình hình, tiến độ và khó khăn của từng dự án để có giải pháp xử lý cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư làm rõ tình hình thu hút dự án thứ cấp tại từng khu công nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Sở Công Thương phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra. Các chủ đầu tư cần đổi mới phương thức xúc tiến, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh; nghiên cứu chính sách phù hợp về giá thuê hạ tầng và môi trường đầu tư.

Các cơ quan quản lý nhà nước phải bám sát từng dự án, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Qua đó, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, mở ra làn sóng đầu tư mới, khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của Gia Lai trong thời gian tới.