Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Giải U23 VTV Cup 2026

Theo đó, ngay sau trận đấu cuối cùng và lễ trao giải, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp, chuẩn bị và tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026.

Đây là sự ghi nhận của tỉnh đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và đóng góp tích cực của các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức giải đấu. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã góp phần bảo đảm giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, tạo không khí thể thao sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức giải. Ảnh H.T

Giải đấu năm nay quy tụ 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Thái Lan và U23 Singapore, mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn. Đặc biệt, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch sau trận hòa 1-1 với U23 Qatar, khép lại hành trình thi đấu ấn tượng trên sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, Ban Tổ chức cũng vinh danh những cá nhân có màn trình diễn nổi bật. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới”; danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” thuộc về Cao Văn Bình.

Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh H.T

Ở hạng mục đồng đội, U23 Thái Lan xếp thứ ba, nhận thưởng 20.000 USD; U23 Qatar giành ngôi á quân với phần thưởng 40.000 USD. Trong khi đó, chức vô địch cùng phần thưởng 100.000 USD thuộc về U23 Việt Nam.

Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn cho các đội tuyển trẻ, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Gia Lai đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

Tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Nguyễn Minh Tâm giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới” tại giải đấu Ảnh H.T

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định khả năng phối hợp tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội kết hợp thể thao với quảng bá du lịch, thúc đẩy hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.