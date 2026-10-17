Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gửi thư tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Trong thư, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Phạm Thị Anh Thư khi tuổi đời còn rất trẻ; đồng thời chia sẻ với nỗi đau mất người thân của gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh xúc động, trân trọng quyết định của gia đình khi đồng ý hiến tặng mô, tạng của cô giáo Thư để cứu sống những người bệnh khác. Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia giữa con người với con người.

Các y bác sĩ tri ân, tiễn biệt cô giáo Anh Thư.

Theo thư tri ân, từ mất mát không gì bù đắp được của gia đình, những bệnh nhân khác có thêm cơ hội được hồi sinh, nhiều gia đình có thêm hy vọng và hạnh phúc. Dù cô giáo Thư đã ra đi, sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, nghĩa cử của gia đình có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần tạo nên dấu mốc đầu tiên trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng cứu người trong cộng đồng.

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự trân trọng đối với gia đình; đồng thời mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định cuộc sống và tìm thấy sự an ủi khi biết rằng sự sống của cô giáo Thư vẫn đang được tiếp nối.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai trân trọng và luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của gia đình cùng sự trao tặng sự sống đầy ý nghĩa của cô giáo Phạm Thị Anh Thư.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến tạng được thực hiện tại Gia Lai.

Như CAO trước đó đã đưa, sau tai nạn giao thông, cô giáo tiếng Anh Phạm Thị Anh Thư (SN 2004) được xác định chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của chị, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối trong trường hợp này gồm gan và thận.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến tạng được thực hiện tại Gia Lai, do Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Cục Cảnh sát giao thông.