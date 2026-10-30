Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai định hướng gì sau khi làm việc với 5 phường khu vực Quy Nhơn?

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây về rà soát các dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Khu vực Quy Nhơn có nhiều lợi thế để phát triển.

Trong đó, yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cấp bách, "tính bằng giờ", tổ chức xử lý công việc cả trong ngày thứ bảy, chủ nhật và khi có yêu cầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với những nhiệm vụ được giao. Nhất là việc lớn, việc khó, việc phức tạp, vướng mắc kéo dài. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Tuấn yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện và hiệu quả đóng góp vào tăng trưởng làm cơ sở đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả KPI.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giải quyết, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Là khu vực trung tâm, động lực phát triển của tỉnh Gia Lai. Vì vậy, các địa phương phải chủ động đổi mới tư duy phát triển, rà soát toàn diện quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, quỹ đất và các điều kiện phát triển. Xác định rõ các chương trình, dự án trọng điểm có tính chiến lược, khả năng lan tỏa và tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương và toàn tỉnh.

Phải lựa chọn các dự án có tính khả thi, khả năng tạo động lực tăng trưởng, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với từng dự án, cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Nhất là tại khu vực chân núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở. Chủ động rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, kịp thời di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn trong mùa mưa bão.

UBND các phường: Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây khẩn trương rà soát, đề xuất định hướng quy hoạch và danh mục các chương trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 10/2026.