Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Cai Kinh

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và xã Cai Kinh cùng đông đảo người dân trong thôn.

Các đại biểu dự ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng nhau ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của thôn Cai Kinh năm 2026.

Người dân tham dự ngày hội

Khu dân cư thôn Cai Kinh nằm ở trung tâm xã, có 372 hộ dân, dân tộc Nùng chiếm 93%, còn lại là dân tộc Tày và Kinh. Trong năm 2026, Ban Công tác mặt trận thôn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tích cực tham gia bảo vệ môi trường; chấp hành tốt các quy định của pháp luật; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội…

Qua đó, thôn đạt những kết quả tích cực: thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm xuống còn 1,9%; 87% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; thôn Cai Kinh được công nhận là "Khu dân cư văn hoá".

Người dân thảo luận tại ngày hội

Tại ngày hội, người dân trong thôn đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong năm 2026, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu chung vui cùng bà con, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà thôn Cai Kinh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho khu dân cư

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho người dân tại ngày hội

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Ban Công tác mặt trận thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Cùng đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, tự vươn lên để làm giàu chính đáng; đẩy mạnh xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Đồng chí cũng đề nghị khu dân cư phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Tương thân, tương ái", quan tâm chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động từ thiện nhân đạo hướng tới người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, người bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống; trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo chu đáo, kịp thời.

Người dân trong thôn tiếp tục đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, an toàn, sáng, xanh, sạch đẹp, duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu, tiêu biểu của xã Cai Kinh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người có uy tín ở các khu dân cư trên địa bàn xã Cai Kinh

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho khu dân cư và 10 hộ nghèo, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà 4 người có uy tín trên địa bàn xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cai Kinh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm nhà dột nát cho 2 gia đình trị giá 30 triệu đồng/hộ, tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ các doanh nghiệp. Công an xã tặng 10 suất quà của Chương trình “Gian hàng 0 đồng” cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Cai Kinh trao tặng quà cho người dân tại ngày hội

Đại diện các gia đình ký giao ước thi đua năm 2027

Đồng thời, Ban Tổ chức đã biểu dương, khen thưởng những tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2026 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2027.

Người dân tham gia đánh bóng chuyền hơi tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.