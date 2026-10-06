Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ trao mô hình sinh kế, khánh thành nhà tình nghĩa

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai.

Sáng 6/10, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao mô hình sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai của 9 xã và dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa ở xã Cẩm Xuyên. Cùng dự có lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương.

Tại chương trình, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh đã trao biểu trưng hỗ trợ 104 mô hình sinh kế với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho 9 xã, gồm: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Kỳ Xuân, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Yên Hòa và Thiên Cầm.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và đại diện chính quyền địa phương trao biểu trưng hỗ trợ 12 mô hình sinh kế bò sinh sản cho các hộ dân ở xã Cẩm Xuyên.

Chương trình trao mô hình sinh kế được triển khai từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mục tiêu hỗ trợ mô hình sinh kế - một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tới dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Nhân (thương binh 4/4, ở thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên).

Căn nhà mới của gia đình ông Nhân có giá trị gần 400 triệu đồng, trong đó, chính quyền xã Cẩm Xuyên hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại huy động từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm và ngày công xây dựng của người dân địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn trò chuyện với ông Nguyễn Công Nhân.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Nhân là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng. Trong ảnh: Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương trao quà cho ông Nguyễn Công Nhân nhân dịp khánh thành nhà.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 8 cụm xã từ ngày 2 - 8/10/2026, góp thêm nguồn lực để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.