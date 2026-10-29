Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn: Xã Tân Phú Đông hướng dẫn ông Lẹ hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn thuê đất

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Theo vụ việc, theo kết quả thẩm tra, xác minh vào năm 2021, phần đất phía ngoài đê diện tích 26.879,7 m2 do ông Võ Văn Lẹ (ngụ khu phố 1, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp) đang sử dụng có nguồn gốc là đất của các hộ Đỗ Văn Bâng, Đỗ Văn Giàu và Đỗ Văn Dội đưa vào Nông trường Bà Lắm.

Khi nông trường giải thể, Nhà nước không trả lại phần đất phía ngoài đê cho các hộ dân này do đây là đất bãi bồi và rừng phòng hộ. Đến năm 1994, Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Tây giao phần đất phía ngoài đê cho Huyện đội huyện Gò Công Tây quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu kết luận buổi tiếp công dân.

Năm 1998, UBND huyện Gò Công Tây giao một phần diện tích là 41.698,6 m2 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý để làm ụ tàu và nuôi tôm tự nhiên. Đối với phần diện tích còn lại 3 ha (đo đạc thực tế là 44.967,8 m2), năm 2001, UBND huyện Gò Công Tây cho ông Lẹ và ông Nguyễn Văn Hải mượn để khai thác có vị trí tính từ cống Bà Lắm đổ về hướng Tây.

Ngày 6-9-2012, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4061 về chấp thuận giao UBND huyện Tân Phú Đông (nay là UBND xã Tân Phú Đông) quản lý 3 ha đất khu vực ngoài đê ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp của ông Lẹ thuộc cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua trao đổi, làm việc, ông Lẹ cho rằng đã bỏ rất nhiều công sức và tiền của để cải tạo phần đất nêu trên từ bãi bồi thành ao tôm công nghiệp.

Để tạo điều kiện cho ông Lẹ tiếp tục được khai thác sử dụng phần đất này, đồng thời củng cố hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, UBND huyện Tân Phú Đông nhiều lần trao đổi, vận động ông Lẹ thực hiện thủ tục thuê đất.

Đến ngày 19-10-2021, ông Lẹ có đơn xin thuê đất gửi UBND huyện Tân Phú Đông. Ngày 22-10-2021, UBND huyện Tân Phú Đông ban hành quyết định cho ông Lẹ thuê đất diện tích 26.879,7 m2 tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số PTC1 tọa lạc ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp) với thời gian thuê đất 5 năm (từ ngày 22-10-2021 đến ngày 22-10-2026).

Tại buổi tiếp công dân, ông Lẹ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét cho gia đình tiếp tục thuê đất thêm 5 năm để có thời gian thu hồi một phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản và bù đắp những khoản thua lỗ trong quá trình nuôi tôm những năm qua.

Ông Lẹ bày tỏ sự phấn khởi, cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành đã tổ chức đối thoại, xem xét kiến nghị của mình. Ông đồng tình với hướng giải quyết được trao đổi tại buổi làm việc. Đối với diện tích hơn 2,6 ha, ông cảm ơn lãnh đạo địa phương đã định hướng hỗ trợ thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định. Riêng diện tích khoảng 1 ha nhận chuyển nhượng từ người dân, nếu không đủ điều kiện pháp lý để giải quyết như đề nghị, ông khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành.

Bên cạnh đó, ông Lẹ đề nghị xem xét cho tách thửa đối với khoảng 1,4 ha đất đã mua lại của người dân. Việc mua bán phần đất này bằng giấy viết tay giữa hai bên.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu UBND xã Tân Phú Đông căn cứ quy hoạch sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan để hướng dẫn ông Lẹ hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn thuê đất đối với diện tích 26.879,7 m2 trong thời hạn 5 năm theo đề xuất. Việc xem xét phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với đề nghị tách thửa, cấp đất từ diện tích khoảng 1 ha do ông Lẹ nhận chuyển nhượng của các hộ dân, qua xem xét hồ sơ và hợp đồng thuê đất đã ký với huyện, hiện không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo đề nghị.