Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Trọng Trí (người được ông Tô Văn Huệ ủy quyền) trình bày: Vào năm 2023, UBND TP. Sa Đéc thực hiện quy hoạch dự án đường D2 (đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Đào Duy Từ), Nhà nước đã thu hồi của ông Huệ 409 m2, trong đó có 249,2 m2 đất ở đô thị và 159,9 m2 đất trồng cây lâu năm và đã bồi thường thiệt hại cho gia đình ông Huệ với tổng số tiền là hơn 2,8 tỷ đồng. Sau đó, ông Huệ có đơn khiếu nại yêu cầu được giao 2 nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp công dân liên quan đến kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Đường D2.

Ngày 28-7-2025, UBND phường Sa Đéc có công văn trả lời đơn với nội dung là không chấp nhận giao 2 nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với ông Huệ. Qua công văn trả lời của UBND phường Sa Đéc, ông Huệ không đồng ý, cho rằng bản thân gia đình ông bị thu hồi đất 3 lần, tổng diện tích hơn 2.000 m2. Trong đó, 1.483,2 m² đất vào năm 2018 để thực hiện dự án đường đường Trần Thị Nhượng, 95,9 m2 để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Rạch Chùa bờ phải vào năm 2021 và 409 m² vào năm 2023 để thực hiện dự án đường D2. Riêng năm 2019, thực hiện công trình rạch Trâm Bầu, ông Huệ đã hiến 260,48 m2 đất.

Đến ngày 20-10-2025, UBND tỉnh có công văn phúc đáp, trả lời không chấp thuận yêu cầu của ông Huệ xin được giao 2 nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.

Ông Nguyễn Trọng Trí được ông Tô Văn Huệ ủy quyền trình bày ý kiến.

Ông Trí cho biết, nay được ông Huệ ủy quyền để tiếp tục khiếu nại xin Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho gia đình ông Huệ được giao 2 nền đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, nhằm giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Qua rà soát hồ sơ, diện tích đất ở của hộ ông Huệ còn lại sau thu hồi là 45,8 m², trong đó có 25,5 m² đủ điều kiện xây dựng theo quy định. Theo hộ khẩu của ông Huệ, gia đình có 10 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ. Hiện nay, ông Tô Văn Huệ và gia đình đang sinh sống trong căn nhà một trệt, một lầu được xây dựng năm 2024 trên phần đất còn lại sau thu hồi.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Qua nghe trình bày của ông Trí và ý kiến phân tích của các ngành chức năng, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn giao UBND phường Sa Đéc rà soát, đối chiếu đầy đủ các quy định pháp luật, xem xét toàn diện hiện trạng đất đai, quy hoạch, diện tích và điều kiện xây dựng nhà ở còn lại của gia đình ông Huệ; đồng thời lưu ý hoàn cảnh gia đình có 10 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ, không còn thửa đất ở nào khác trên địa bàn phường, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.