Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn dự Lễ khánh thành cầu Chánh Trí

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Chánh Trí.

Tham dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Kim Yến, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Chánh Trí.

Cầu Chánh Trí được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài 18 m, rộng 3,5 m, trọng tải 5 tấn. Cầu có kinh phí xây dựng 254 triệu đồng. Công trình được thực hiện thông qua sự vận động, kết nối của đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu; sự đồng hành hỗ trợ kinh phí của Hội đồng hương tỉnh Tây Ninh tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp và cá nhân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khánh thành.

Cầu Chánh Trí được đưa vào sử dụng mở ra những cơ hội mới và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương. Trong thời gian tới, UBND xã và các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp với chi bộ, ban quản lý ấp Tây 2 thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân có ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình…

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu cùng lãnh đạo xã Long Định trao học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã trao tặng 70 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 100 ngàn đồng tiền mặt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cùng đơn vị tài trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.