Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10
Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026), ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp và quý doanh nhân tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Theo dongthap.gov.vn
https://dongthap.gov.vn/web/cong-thong-tin-dtp/tin-tuc/chi-tiet?id=11537142
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-chuc-mung-ngay-doanh-nhan-viet-nam-13-10-a246200.html