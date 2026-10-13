Xã hộiThời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026), ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp và quý doanh nhân tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
50 liên quanGốc

Theo dongthap.gov.vn

https://dongthap.gov.vn/web/cong-thong-tin-dtp/tin-tuc/chi-tiet?id=11537142

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chu-tich-ubnd-tinh-dong-thap-chuc-mung-ngay-doanh-nhan-viet-nam-13-10-a246200.html