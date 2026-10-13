Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc được truyền thông sở tại quan tâm, đưa tin đậm nét từ các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến các hoạt động của đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm.