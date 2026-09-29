Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thanh tra trại heo ô nhiễm

Ngày 29/9, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn thanh tra toàn diện cơ sở chăn nuôi heo của ông Đặng Văn May tại buôn Ea Brăh, xã Ea Knốp, sau phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường. Nội dung thanh tra phải rà soát toàn bộ quy trình về quy hoạch, sử dụng đất, việc thực hiện và khắc phục các kết luận của tỉnh. Đồng thời, làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND xã Ea Knốp trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Thanh tra tỉnh phải có kết luận, xử lý vụ việc trong tháng 10/2026.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2026.

Cụ thể tại buổi tiếp công dân, bà Lê Thị Vân Anh, trú tại thôn Ea Sar 10, xã Ea Knốp, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc trang trại chăn nuôi heo của ông May gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân trong khu vực.

Theo bà Vân Anh, sự việc đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, trong khi cơ sở chăn nuôi này đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính.

Báo cáo tại buổi tiếp công dân, UBND xã Ea Knốp cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện trang trại chăn nuôi heo của ông May.

Trước đó, chủ cơ sở được yêu cầu không tái đàn, nuôi mới cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra, xử lý và khắc phục các vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình khắc phục, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, ông May đã tự ý thả 800 con heo con để chăn nuôi.

Sau khi nghe công dân trình bày, đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương đã trả lời, giải đáp, đề xuất phương án giải quyết những nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị.

Chia sẻ với kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu UBND xã Ea Knốp nghiêm khắc rút kinh nghiệm, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung không bảo đảm thời gian quy định tại thông báo kết luận của UBND tỉnh.

Bên cạnh yêu cầu thanh tra toàn diện, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Ea Knốp tổ chức đối thoại với người dân. Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh được đề nghị cử cán bộ tham dự, theo dõi buổi đối thoại theo đúng quy định pháp luật.

Theo UBND xã Ea Knốp, ông Đặng Văn May từng bị Chủ tịch UBND huyện Ea Kar (cũ) xử phạt theo Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 21/3/2024 và Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 10/1/2025. Ngày 19/8/2026, UBND xã Ea Knốp tiếp tục ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND, xử phạt ông May 12,5 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Ông May đã nộp phạt và chuyển giấy nộp tiền về UBND xã ngày 3/9/2026.