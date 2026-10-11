Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, để thúc đẩy phát triển xã Ea Ly

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy kiểm tra địa điểm dự kiến đầu tư tại xã Ea Ly.

Kinh tế - xã hội Ea Ly đạt nhiều kết quả tích cực

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã làm việc với xã Ea Ly nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Ea Ly cho biết, thu ngân sách xã đạt 66,613 tỷ đồng, bằng 86,3% kế hoạch năm 2026; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng/năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong 9 tháng, xã đã giải quyết 2.966 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 91,2%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,7%.

Về quy hoạch và phát triển hạ tầng, địa phương đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng lập quy hoạch chung xã. Đối với Đề án 104 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã phê duyệt phương án hỗ trợ, tập trung giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Ea Ly.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, giải quyết nhu cầu đất sản xuất

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Ea Ly vẫn gặp nhiều khó khăn. Sinh kế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa ổn định, tình trạng thiếu đất sản xuất còn tồn tại, trong khi hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất xuống cấp. Trụ sở các cơ quan còn chật hẹp, phân tán; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ.

Từ thực tế đó, xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, mở rộng trạm bơm Ea Lâm 2, tạo điều kiện phát triển thêm khoảng 25 ha lúa nước. Địa phương cũng đề xuất hỗ trợ xây dựng trung tâm hành chính xã và bố trí kinh phí thực hiện 3 dự án điểm dân cư tại các buôn Zô, Gao và Bưng A.

Các kiến nghị nhằm từng bước giải quyết nhu cầu đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện điều kiện sản xuất, ổn định đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ea Ly trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông đề nghị địa phương phát huy tinh thần cần cù, chủ động lao động, sản xuất của người dân; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và sinh kế, từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và Nhân dân xã Ea Ly.

Đầu tư có trọng tâm, bảo đảm hiệu quả và bền vững

Đối với các kiến nghị của xã Ea Ly, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương rà soát kỹ nhu cầu thực tế, chủ động xây dựng phương án triển khai phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Công tác quy hoạch cần bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các công trình, dự án phải xác định rõ nguồn vốn, lộ trình thực hiện, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Trước mắt, cần ưu tiên những hạng mục cấp thiết, trực tiếp phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Đối với đề xuất mở rộng trạm bơm Ea Lâm 2, đồng chí giao các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát hiện trạng, nhu cầu, quy định và điều kiện đầu tư, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xã tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế, phát huy nội lực, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín trên địa bàn xã Ea Ly.