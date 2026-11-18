Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT.

Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác chúc mừng Sở GD&ĐT.

Năm 2026, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục bứt phá, giữ vững vị thế tốp đầu cả nước. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt; điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xếp thứ 5/34 tỉnh, thành.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Đặc biệt, học sinh Hà Tĩnh liên tiếp tỏa sáng trên đấu trường Olympic quốc tế với 3 Huy chương Vàng (Toán học, Hóa học) và 2 Huy chương Bạc (Toán học, Tin học).

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm báo cáo một số kết quả của ngành trong thời gian qua.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Trong đó, 100% cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng phần mềm quản lý, sổ điểm điện tử; tỷ lệ học bạ số đạt 99,97%; bước đầu thí điểm thành công giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 15 trường học. Tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 96,6%; đã kịp thời khánh thành, đưa vào sử dụng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên tại Sơn Kim 1 và Hương Khê đúng dịp khai giảng năm học mới.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD&ĐT đã tham mưu và triển khai hiệu quả việc tinh gọn đầu mối các cơ sở giáo dục công lập (giảm hơn 63% đầu mối), hoàn thành bố trí 923 cán bộ quản lý và chuyển 616 cán bộ quản lý sang làm giáo viên ổn định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở GD&ĐT và gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng ngành GD&ĐT.

Biểu dương những kết quả ngành GD&ĐT tỉnh nhà đã đạt được, đồng chí Phan Thiên Định đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ngành trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ lớn, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tham mưu xây dựng Đề án phát triển GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Thiên Định đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân bổ đội ngũ giáo viên phù hợp với quy mô trường lớp và nhu cầu thực tế, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và đổi mới hoạt động dạy, học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hiệu quả.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng yêu cầu ngành GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát nhu cầu trường lớp, nhất là tại khu vực Khu kinh tế Vũng Áng, nơi nhu cầu học tập có thể gia tăng cùng với sự phát triển các dự án công nghiệp và lực lượng lao động; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, góp phần cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng đó, tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.