Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” tại Cao Bằng, quy tụ 510 đại biểu trong nước và quốc tế.

Trong thư, thay mặt UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa gửi tới Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đại đoàn kết lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp quý báu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội thảo.

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế.

Diễn ra trong hai ngày 8 và 9/11/2026, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Báo Đại đoàn kết và Trường Đại học Thương mại tổ chức đã quy tụ 510 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với ba phiên chuyên đề khoa học, phiên đối thoại chính sách cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp, Hội thảo đã góp phần làm rõ tiềm năng, lợi thế, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới.

Đặc biệt, 14 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, tạo tiền đề để các doanh nghiệp, đối tác cụ thể hóa cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại Hội thảo.

Trong thành công chung đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đặc biệt trân trọng vai trò đồng tổ chức, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Báo Đại đoàn kết trong công tác chuẩn bị nội dung, kết nối chuyên gia, đại biểu và chủ trì phiên chuyên đề “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”.

Những tham luận và trao đổi tại phiên đã gợi mở các giải pháp phát huy giá trị di sản, cảnh quan, bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận khó khăn về hạ tầng, chất lượng dịch vụ, liên kết du lịch và sinh kế của người dân. Đây là những ý kiến có giá trị để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hướng phát triển phù hợp.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung phát biểu tại phiên chuyên đề “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Báo Đại đoàn kết trong công tác thông tin, truyền thông.

Với 100 sản phẩm truyền thông gồm các bài viết, phỏng vấn, tường thuật, video và hình ảnh, Báo Đại đoàn kết đã góp phần truyền tải kịp thời các nội dung, kết quả Hội thảo; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và cơ hội hợp tác của Cao Bằng đến đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp và các đối tác.

Đằng sau những sản phẩm ấy là công sức, sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo. Qua những bài viết, hình ảnh ấy, câu chuyện về vùng đất, con người và những nỗ lực vươn lên của Cao Bằng đã được chia sẻ rộng rãi hơn với bạn đọc.

“Đối với Cao Bằng, một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, sự quan tâm, chia sẻ của Báo Đại đoàn kết là nguồn động viên đáng quý”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh trong thư.

Phiên chuyên đề do Báo Đại đoàn kết chủ trì gợi mở nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế và mở rộng không gian phát triển du lịch Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định luôn coi trọng những thông tin khách quan, ý kiến phản ánh đa chiều và góp ý thẳng thắn, xây dựng từ thực tiễn. Những góc nhìn đó giúp địa phương nhận diện đầy đủ hơn cả cơ hội phát triển và những hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, sự đồng hành của Báo Đại đoàn kết không chỉ có ý nghĩa đối với thành công của Hội thảo, mà còn gợi mở những giá trị hợp tác lâu dài.

Với tinh thần cầu thị, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các khuyến nghị; theo dõi, thúc đẩy việc cụ thể hóa những kết nối, thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định hiện hành.

14 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại Hội thảo, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Báo Đại đoàn kết trong việc phản ánh kịp thời, khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu những cách làm hiệu quả, những sáng kiến và cơ hội hợp tác cho Cao Bằng.

Đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Báo Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển ngày càng thiết thực, hiệu quả.