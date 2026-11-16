Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin không đúng lan truyền trên mạng xã hội

Tài khoản Facebook V.A. đăng tải thông tin khuyên người dân đừng ăn cua biển. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát báo cáo về UBND tỉnh Cà Mau trong ngày 17-11. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời đề xuất theo quy định.

Trước đó, tài khoản Facebook tên V.A. đăng tải nội dung “Khuyên đừng ăn cua”, kèm đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Tài khoản V.A. còn chia sẻ quan điểm, con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp; do thay hình đổi dạng nên không nhận ra nhau.

Đoạn video clip thu hút hàng ngàn lượt tương tác, kèm theo nhiều tranh luận. Một số người đồng tình với thông điệp phóng sinh, bảo vệ động vật; trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng việc ăn cua là hoạt động sản xuất, tiêu dùng bình thường.

Cua biển là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Toàn tỉnh có khoảng 380.000ha diện tích nuôi cua, chủ yếu theo hình thức xen canh với tôm. Sản lượng cua đạt bình quân khoảng 40.000 tấn/năm, mang lại sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển.