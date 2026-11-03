Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu xử lý nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ công trình phục vụ APEC 2027

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Khu xử lý rác Bãi Bổn.

Ngày 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ.

Các công trình được kiểm tra gồm Khu xử lý rác Bãi Bổn, Nhà máy điện rác Bãi Bổn, Hồ nước Cửa Cạn, Nhà máy nước hồ Cửa Cạn, Bệnh viện Phú Quốc tại khu vực Đồng Cây Sao, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật An Thới và đường gom thuộc dự án Đường tỉnh 975.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá tiến độ một số công trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát khối lượng công việc, tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức thi công khẩn trương để bù tiến độ bị ảnh hưởng do thời tiết.

Đối với Nhà máy điện rác Bãi Bổn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa công trình vào vận hành ngay trong tháng 12/2026. Các sở, ngành phải thường xuyên đôn đốc; trường hợp nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới.

Với dự án Hồ nước Cửa Cạn, chủ đầu tư cần khẩn trương liên doanh, bổ sung nhà thầu phụ để đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/5/2027. UBND đặc khu Phú Quốc tập trung giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giải quyết dứt điểm tuyến đường vận chuyển đất vào khu tái định cư.

Đối với công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/12/2026. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải hoàn trả mặt bằng kịp thời, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại hạng mục đường gom thuộc dự án Đường tỉnh 975, nhà đầu tư phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát vị trí bãi đổ thải tạm phù hợp. Đặc khu Phú Quốc cần sớm giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai công việc.

HOÀI NAM