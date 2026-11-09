Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tăng tốc 21 dự án phục vụ APEC 2027

Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027 và tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Nguyễn Thị Minh Thúy cùng thành viên Ban Chỉ đạo dự.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là vinh dự, cơ hội phát triển, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang. Trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, các tiểu ban, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu phải tập trung thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, xây dựng đường găng tiến độ và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch khẩn trương tổng hợp ý kiến thành viên, tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo. Các đơn vị tập trung bảo đảm tiến độ những nhiệm vụ về tổ chức, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, y tế, viễn thông, điện; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, đối ngoại theo thông lệ quốc tế; bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát hành khách đến đảo Phú Quốc, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ban Thư ký và các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 để cập nhật kế hoạch tổng thể, hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu liên quan; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, bảo đảm công tác chuẩn bị của địa phương thống nhất với kế hoạch chung của quốc gia.

Đối với đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, đấu tranh, truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với các công trình, dự án, các sở, ngành, đặc khu Phú Quốc và nhà đầu tư phải tăng cường kiểm tra hiện trường, giao ban định kỳ, theo dõi tiến độ theo từng mốc trung gian; tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vận chuyển vật liệu, nhân công và thiết bị. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật. Tỉnh cũng cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị APEC để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Giám đốc Sở Du lịch báo cáo tóm tắt tình hình triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, hiện có 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai. Đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành; các hạng mục nhà ga, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đến ngày 4/11/2026, tổng vốn giải ngân đạt 9.666/13.477 tỷ đồng, đạt 71,73% kế hoạch vốn năm 2026. Cùng với thi công, tỉnh tập trung chỉ đạo giải ngân gắn với khối lượng thực tế và chất lượng công trình.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2027, 7/7 tiểu ban đã xây dựng tiểu đề án và triển khai nhiệm vụ được phân công, tập trung vào các lĩnh vực: Vật chất và hậu cần; dự án đầu tư; tuyên truyền và văn hóa; an ninh và y tế; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; lễ tân; chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đặc khu Phú Quốc.