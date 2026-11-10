Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu rõ người, rõ việc trong chuẩn bị APEC 2027

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027 và tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tại cuộc họp ngày 9/11 về công tác chuẩn bị APEC 2027 và tiến độ các công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt hơn, bám sát từng đầu việc và tiến độ thực tế.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu trưởng các tiểu ban, thủ trưởng các sở, ngành, UBND đặc khu Phú Quốc, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Công việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, nêu rõ vướng mắc và phương án giải quyết.

Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ phải xác định cụ thể cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm trực tiếp, thời điểm bắt đầu, các mốc trung gian và thời hạn hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận báo cáo chung chung, thiếu số liệu hoặc không xác định được trách nhiệm đối với công việc chậm tiến độ.

Siết tiến độ 21 công trình, dự án

Đối với các công trình, dự án phục vụ APEC 2027, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm soát chặt tiến độ 21 công trình, dự án; tập trung vào đường găng tiến độ, khối lượng xây lắp thực tế, giải phóng mặt bằng, vật liệu, nhân công, thiết bị và nguồn vốn.

Các dự án trọng tâm gồm hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, nhà máy nước Dương Đông 2, nhà máy nước hồ Cửa Cạn, các công trình xử lý rác thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông, các công trình giao thông và chỉnh trang đô thị.

Đối với dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu phải rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp khi cần thiết. Đồng thời, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp bù tiến độ và thời điểm hoàn thành từng hạng mục. Các đơn vị phải gửi báo cáo, cam kết tiến độ về Sở Xây dựng trước 15 giờ ngày 12/11.

Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC dần hình thành. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phú Quốc tập trung hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an ninh, y tế

Không chỉ tập trung vào các công trình xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc đẩy nhanh chỉnh trang đô thị theo chương trình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Trọng tâm là quản lý, thu gom, xử lý rác thải, giảm rác thải nhựa; chỉnh trang các tuyến đường, khu vực đón khách quốc tế, hệ thống bảng tên đường, cây xanh, chiếu sáng và cảnh quan đô thị.

Về viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp các doanh nghiệp khảo sát chất lượng phủ sóng, nhất là tại khu vực hội nghị, tuyến giao thông, cơ sở lưu trú và địa điểm phục vụ đại biểu; xác định vùng sóng yếu, nhu cầu nâng cấp hạ tầng và ngầm hóa cáp viễn thông.

Trên mặt trận an ninh, Công an tỉnh chủ trì mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội tại Phú Quốc. Các lực lượng phải chủ động ngăn chặn, xử lý hành vi gây rối, đe dọa, cưỡng ép, cản trở thi công; bảo vệ an toàn người lao động và các công trình, dự án phục vụ APEC 2027.

Đáng chú ý, tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất trang bị 3 máy soi chiếu phục vụ kiểm soát ra vào đảo, với kinh phí dự kiến khoảng 61 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đồng thời nghiên cứu phương án kiểm soát container, xe tải ra vào đảo, bảo đảm an ninh nhưng không gây ách tắc hoạt động vận chuyển hàng hóa hợp pháp.

Về y tế, Sở Y tế phải rà soát thực chất năng lực khám, chữa bệnh, cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, nhân lực, trang thiết bị và khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp tại Phú Quốc. Trên cơ sở đó, xác định những điều kiện còn thiếu, nhu cầu cần Bộ Y tế hỗ trợ và giải pháp khắc phục.

Công nhân tập trung thi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1.

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện và cơ chế kiểm soát tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát kế hoạch đào tạo nhân lực, tình nguyện viên, liên lạc viên; bổ sung tập huấn văn hóa ứng xử, kỹ năng phục vụ du khách quốc tế, đặc biệt đối với đội ngũ lái xe taxi và lực lượng phục vụ trực tiếp.

Đối với phương tiện phục vụ sự kiện, Tiểu ban Vật chất và Hậu cần được giao nghiên cứu phương án phát triển, sử dụng taxi điện, xác định vị trí và nhu cầu trạm sạc, bảo đảm phù hợp hạ tầng, an toàn và khả thi. Đây là nội dung đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất, chưa triển khai đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Công tác truyền thông cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ trên báo chí, nền tảng số và tuyên truyền trực quan tại Phú Quốc. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa, trách nhiệm, niềm tự hào và cơ hội phát triển từ việc đăng cai các hoạt động APEC 2027.

Để không xảy ra tình trạng nhiệm vụ chậm trễ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trưởng các tiểu ban và cơ quan liên quan tổ chức họp rà soát, kiểm điểm công việc ít nhất 2 lần mỗi tháng. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ hằng tuần; Sở Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, nhận diện nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm để tham mưu xử lý.

Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và trưởng các tiểu ban phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả nhiệm vụ được giao. Những công việc không bảo đảm thời hạn phải chủ động báo cáo trước khi đến hạn, đồng thời đề xuất biện pháp và thời gian khắc phục.

Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, An Giang đang tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, tăng tốc các phần việc, bảo đảm công tác chuẩn bị APEC 2027 được triển khai đồng bộ, thực chất và đúng kế hoạch.