Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án C.E.O ở Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư các dự án tại đặc khu Phú Quốc. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đặc khu Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn C.E.O kiến nghị tỉnh đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách mua bất động sản du lịch; hướng dẫn cụ thể hồ sơ, điều kiện và trình tự giải quyết.

Doanh nghiệp cũng đề nghị sớm tính lại tiền thuê đất sau điều chỉnh quy hoạch để tránh ảnh hưởng tiến độ cấp giấy chứng nhận; xem xét chủ trương chuyển đổi đất du lịch sang đất ở nhưng không hình thành đơn vị ở.

Trước các kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc khẩn trương rà soát, giải quyết từng nội dung theo quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn C.E.O phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mục tiêu dự án và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Các đơn vị phải báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả xử lý từng kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, khách hàng.