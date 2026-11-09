Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu ngành nông nghiệp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng công tác thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước và Ngô Công Thức.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của tập thể ngành Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Để thúc đẩy tăng trưởng, ngành cần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Về quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những bất cập trong quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng và phòng, chống sạt lở; phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, không để kéo dài, phức tạp. Đồng thời, chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Sở cần rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành rà soát toàn diện các nhiệm vụ, xác định rõ việc trọng tâm, cấp bách để tập trung triển khai; chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.