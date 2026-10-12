Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý đất công tại Vườn quốc gia Phú Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng và các Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp.

Ngày 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh, xem xét danh mục dự án cần thu hồi đất, chính sách hỗ trợ giao đất không thông qua đấu giá và phương án khai thác, tận thu gỗ tại dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc (tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm 2).

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và HĐND tỉnh thảo luận dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2026. Danh mục gồm 3 dự án trên địa bàn Rạch Giá, trong đó có 2 dự án giao thông và dự án mở rộng khu vực mộ, Đình Nguyễn Trung Trực; cùng dự án đường gom đường tỉnh 975 tại Phú Quốc.

Các cơ quan cơ bản thống nhất về chủ trương và hồ sơ pháp lý, nhưng yêu cầu bổ sung thông tin về tọa độ, ranh giới, vị trí và diện tích. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với chính sách hỗ trợ các hộ gia đình có con sống chung với cha mẹ tại khu vực thu hồi đất ở Phú Quốc nhưng không đủ điều kiện bồi thường tái định cư, tỉnh xem xét phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn báo cáo tại phiên họp.

Về phương án khai thác gỗ tại dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao Vườn quốc gia Phú Quốc xây dựng phương án khai thác tận dụng gỗ các loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên trên diện tích 8,1116ha, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Riêng khu vực núi Cô Chín (Mũi Hạnh), đề nghị giữ nguyên diện tích 41.880,7m² trong phương án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng thống nhất tách riêng phần diện tích đủ điều kiện pháp lý để lập phương án, trình phê duyệt và triển khai thực hiện ngay, tránh để vướng mắc ở phần diện tích còn lại ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Đối với diện tích còn tranh chấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ, theo dõi việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm và phối hợp với tòa án làm rõ các vấn đề liên quan. Trường hợp phát sinh khoản tiền bồi thường, việc quản lý, chi trả phải căn cứ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình công tác quản lý đất công của Vườn quốc gia Phú Quốc, yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc chưa chủ động tham gia tố tụng, theo dõi vụ việc và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước. Đồng thời, các cơ quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý tài sản công.