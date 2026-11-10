Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trước Tết 2027

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài hơn 57km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang dài hơn 56,4km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỉ đồng. Dự án có 4 gói thầu xây lắp chính, gồm các gói 42, 43, 44 và 45.

Theo báo cáo, tổng tiến độ thực hiện 4 gói thầu xây lắp chính đạt 85,67%, vượt khoảng 0,23% so với giá trị hợp đồng. Giá trị thực hiện ước đạt 7.188/8.391 tỉ đồng.

Đến nay, tuyến đã thảm bê tông nhựa được 36,006km, gồm 28,560km phần đường và 7,446km phần cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà cho công nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thảm mặt đường, hoàn thiện các hạng mục liên quan để bảo đảm mục tiêu thông xe trước Tết Nguyên đán 2027.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp nhà thầu và địa phương nghiên cứu chỉnh trang các khu đất trống tại hai nút giao, ưu tiên trồng cây dầu tạo cảnh quan, nhưng phải phù hợp điều kiện thực tế, không ảnh hưởng tầm nhìn và an toàn giao thông.

Sở Xây dựng được giao rà soát các khu đất trống dọc tuyến đường, tại các nút giao trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu phương án trồng cây xanh, tạo cảnh quan đồng bộ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà công nhân đang thi công tại công trường.