Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 16/10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai chương trình công tác quý IV/2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm của người đứng đầu và giải pháp khắc phục. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải căn cứ vào kết quả thực tế, không chạy theo thành tích; xem xét nghiêm túc trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa hoàn thành.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,71%, các cấp, ngành, đơn vị cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm rõ ràng, gắn với người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không chờ đến cuối tháng hoặc cuối quý mới đánh giá. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong theo dõi, giám sát công việc, kịp thời xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tạo điều kiện để đảng viên thẳng thắn góp ý, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường phối hợp và giữ vững đoàn kết nội bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, quyết tâm khắc phục hạn chế, hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý III/2026, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý III ước tăng 10,28%; lũy kế 9 tháng đầu năm ước tăng 9,23%, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành theo yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Dịp này, hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận với Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Liêm giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng, kiêm nhiệm.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Bùi Thị Hiền trao giấy khen cho các tác giả trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao giải cho các tập thể tại cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng khen thưởng, trao giải cho 5 tập thể và 10 cá nhân, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 5 tập thể và 22 cá nhân, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.